Concluso il Premio Letterario Nazionale “Massimo D’Azeglio” a Barletta: tutti i premiati

Nel pomeriggio ha avuto luogo, nella ormai consueta cornice della Sala "Antonio Bernardini" di Palazzo San Domenico, la cerimonia di premiazione del: autori provenienti da tutta Italia (dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, passando per Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Piemonte e ovviamente Puglia) hanno ricevuto il premio per la propria categoria letteraria.Anche quest'anno il Premio si è svolto sotto il patrocinio della Presidenza del Senato della Repubblica, del Consolato di Malta e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Barletta. Tra le novità di quest'anno, l'intitolazione dei premi alle migliori classi e gruppi di lavoro Under-12 e Under-18 alla memoria della Prof. Maria Grazia Vitobello, storica giurata del Premio e vincitrice della prima edizione di questa sezione proprio lo scorso anno.L'Associazione ringrazia in tal senso per il consenso e la collaborazione il marito, Dott. Giuseppe Dell'Ernia, presente alla cerimonia per ritira il premio assegnato alla memoria, e la figlia, Prof. Lucrezia Dell'Ernia, Presidente dell'Associazione Barletta in Rosa.Durante la cerimonia, la vincitrice del Premio come libro dell'anno, Prof. Maria Teresa Marzullo ha brevemente recensito l'opera vincitrice, "La vita e l'arte di Maria Luisa Spaziani", intervistata dallo storico presentatore della cerimonia, David Gianpetruzzi e con la testimonianza personale del Prof. Giuseppe Lagrasta (tra i premiati di quest'anno, nella categoria Racconti "Master").Il Premio alla carriera, vinto lo scorso anno dal Console emerito di Malta, Dott. Matteo Bonadies, è stato assegnato alla fondatrice del Premio "Massimo D'Azeglio" e sua storica organizzatrice per le prime 25 edizioni, Costantina Loscocco, Presidente Onoraria dell'A.S.S.U. "Ad Maiora".La Medaglia del Presidente del Senato, consegnata anche quest'anno dal Sen. Dario Damiani, è stata assegnata alla vincitrice della categoria Adulti (poesia in italiano a tema libero), nonché prima classificata ssoluta nei unteggi assegnati dalla giuria, Prof. Clara D'Elia, per "Il cielo".Estremamente qualificata la giuria, composta da Francesco Asselta (Presidente), Francesco Filograsso, Paola Giuntoli e Grazia Leone. Un particolare saluto va a Tommy Dibari, Presidente della giuria dello scorso anno, che quest'anno ha dovuto "saltare un turno" per motivi personali, non facendo tuttavia mancare la sua vicinanza e il suo supporto.L'elenco dettagliato dei vincitori di questa edizione è allegato al presente comunicato. Si ringraziono vivamente gli sponsor, Ottica Faggella (di Carmine Faggella) e Mo.Ma. Burger Museum 2.0 (di Domenico Iodice), che hanno consentito di coprire le spese (essendo i patrocinii gratuiti) e quindi di garantire la gratuità dell'iscrizione al Premio a tutti gli autori.In serata, con ospiti anche autori e loro familiari, si è svolto presso il Ristorante Luna Rossa, il 42° A.S.S.U. Day, che abbina ormai da anni la conclusione del Premio "Massimo D'Azeglio" con l'anniversario della fondazione dell'Associazione (nata nel 1984, per poi fondersi con l'Ad Maiora nel 2023, dopo oltre un quarto di secolo di gemellaggio e stretta collaborazione, che ha portato alla nascita e all'evoluzione del Premio "Massimo D'Azeglio").A margine della serata, il Presidente dell'A.S.S.U. "Ad Maiora" ha annunciato la decisione del Consiglio Direttivo, controfirmata dal Segretario Francesco Vischi, di nominare Direttore Artistico dell'Associazione (e dunque anche delle prossime edizioni del Premio) Caterina Laruccia, a cui vanno gli auguri di buon lavoro di tutti i soci.ELENCO PREMIATI 2026ADULTIIl cielo – Clara D'Elia – TerlizziADULTI MASTERIl piccolo zaino rosa – Davide Rocco Colacrai – Terranuova BraccioliniPOESIA SACRAIl gran pianto di Maria – Palma Maria Paradiso – ConversanoCOMPOSIZIONE CLASSICAOde a Savino Dibenedetto, condottiero barlettano – Domenico Vischi – BarlettaARTEPOESIAMissione – Caterina Laruccia – ConversanoTOP 10 (Adulti)La madre della vita – Gianni Moramarco – AltamuraI colori del cuore – Maria Nicola Patierno – BariIl culo mattutino (Trilogia della madre) – Francesca Morgese – BariSotto un cielo plumbeo – Michelangelo Pascale – ConversanoNarciso – Giulia Sonnante – Castellana GrottePensieri – Maria Di vagno – ConversanoVeglia funebre – Laura Zanini – Cazzano Sant'AndreaIl mio Natale – Andrea Aiello – BagheriaGiudizio e assoluzione – Vincenzo Pazienza – BisceglieMenzione d'onore (Adulti)Cella Monte, isolitudine – Sara Cancellara – TorinoVERNACOLONu figghje me nete – Michele Bruno – AltamuraVERNACOLO MASTER Premiazun – Marco Fusi – Nova MilaneseVERNACOLO UNDER-18 Uhje scrive – Rebecca Almonte – CasalincontradaVERNACOLO UNDER-12 A la scole – Nicolò Polidoro – CasalincontradaMenzioni d'onore (Vernacolo Under-12)La famij'a mé – Andrea Perfetti – CasalincontradaLu pajese mé – Andrea D'Arcangelo – CasalincontradaRACCONTICi sarà luce – Lorenzo Iannelli – NapoliRACCONTI MASTERLa bambina invisibile – Giuseppe Lagrasta – BarlettaRACCONTI UNDER-18Ciao, mi chiamo Alice, per gli amici "Ali" – Elena Civera – Torre PallavicinaRACCONTI UNDER-12Il bambino e l'azienda multimilionaria – Valerio Bianchi – Sant'Egidio alla VibrataRACCONTI CLASSICIVelluto blu – Emanuela Verdone – CanzanoMenzione d'onore (Racconti)Nel buio dei ricordi – Ruggero Dibitonto – Barletta Immortali – Enrico Marinaro – BolzanoUNDER-18La persona speciale – Giada Grasso – BarlettaMenzioni d'onore Under-18Colazione in giardino – Sofia rizzi Cresci bambina – Noemi Maria RussoGuarda come volo – Alessia Maria SardaroIl cammino – Maria Laura ToccoIo sono Eraclio – Nicola De LucaLa diversità – Maria Giulia GammarrotaLa felicità – Annamaria AbbresciaPer te – Domenico RinaldiTamburi e trincee – Chiara ParadisoUn tempo nuovo – Giuseppe FilanninoPREMIO MARIAGRAZIA VITOBELLO al miglior gruppo di lavoro Under-18Classi già della Prof. Mariagrazia Vitobello della scuola media Giuseppe De NittisUNDER-12La pace nel mondo – Domenico Gelsomini – BariMenzioni d'onore Under-12Carnevale pazzerello – Karola NocerinoIl carnevale – Nicole D'AddiegoIl carnevale dei bambini – Desireè Paparella Il sole gioca – Alessia CarbonaraL'allegria di carnevale – Men Jabeen L'estate – Nadia MartiradonnaLa mia famiglia – Daniela LomanzoLa mia mamma – Joseph De Feo Primavera – Maya Ionascu Rime colorate – Mariam OsifiPREMIO MARIAGRAZIA VITOBELLO al miglior gruppo di lavoro Under-12Classe della Prof. Clara D'Elia della scuola elementare Principessa di Piemonte (inclusi alunni ora in prima media)PREMIO ALLA CARRIERA Costantina Loscocco (Presidente Onorario A.S.S.U. "Ad Maiora")LIBRO DELL'ANNO "La vita e l'arte di Maria Luisa Spaziani" – Maria Teresa Marzullo