Premio Letterario Nazionale Massimo D Azeglio
Premio Letterario Nazionale Massimo D Azeglio
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Concluso il Premio Letterario Nazionale “Massimo D’Azeglio” a Barletta: tutti i premiati

Tra le novità di quest'anno, l'intitolazione dei premi alle migliori classi Under-12 e Under-18

Barletta - martedì 28 aprile 2026 Comunicato Stampa
Nel pomeriggio ha avuto luogo, nella ormai consueta cornice della Sala "Antonio Bernardini" di Palazzo San Domenico, la cerimonia di premiazione del XXVII Premio Letterario Nazionale "Massimo D'Azeglio": autori provenienti da tutta Italia (dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, passando per Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Piemonte e ovviamente Puglia) hanno ricevuto il premio per la propria categoria letteraria.

Anche quest'anno il Premio si è svolto sotto il patrocinio della Presidenza del Senato della Repubblica, del Consolato di Malta e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Barletta. Tra le novità di quest'anno, l'intitolazione dei premi alle migliori classi e gruppi di lavoro Under-12 e Under-18 alla memoria della Prof. Maria Grazia Vitobello, storica giurata del Premio e vincitrice della prima edizione di questa sezione proprio lo scorso anno.

L'Associazione ringrazia in tal senso per il consenso e la collaborazione il marito, Dott. Giuseppe Dell'Ernia, presente alla cerimonia per ritira il premio assegnato alla memoria, e la figlia, Prof. Lucrezia Dell'Ernia, Presidente dell'Associazione Barletta in Rosa.

Durante la cerimonia, la vincitrice del Premio come libro dell'anno, Prof. Maria Teresa Marzullo ha brevemente recensito l'opera vincitrice, "La vita e l'arte di Maria Luisa Spaziani", intervistata dallo storico presentatore della cerimonia, David Gianpetruzzi e con la testimonianza personale del Prof. Giuseppe Lagrasta (tra i premiati di quest'anno, nella categoria Racconti "Master").

Il Premio alla carriera, vinto lo scorso anno dal Console emerito di Malta, Dott. Matteo Bonadies, è stato assegnato alla fondatrice del Premio "Massimo D'Azeglio" e sua storica organizzatrice per le prime 25 edizioni, Costantina Loscocco, Presidente Onoraria dell'A.S.S.U. "Ad Maiora".

La Medaglia del Presidente del Senato, consegnata anche quest'anno dal Sen. Dario Damiani, è stata assegnata alla vincitrice della categoria Adulti (poesia in italiano a tema libero), nonché prima classificata ssoluta nei unteggi assegnati dalla giuria, Prof. Clara D'Elia, per "Il cielo".

Estremamente qualificata la giuria, composta da Francesco Asselta (Presidente), Francesco Filograsso, Paola Giuntoli e Grazia Leone. Un particolare saluto va a Tommy Dibari, Presidente della giuria dello scorso anno, che quest'anno ha dovuto "saltare un turno" per motivi personali, non facendo tuttavia mancare la sua vicinanza e il suo supporto.

L'elenco dettagliato dei vincitori di questa edizione è allegato al presente comunicato. Si ringraziono vivamente gli sponsor, Ottica Faggella (di Carmine Faggella) e Mo.Ma. Burger Museum 2.0 (di Domenico Iodice), che hanno consentito di coprire le spese (essendo i patrocinii gratuiti) e quindi di garantire la gratuità dell'iscrizione al Premio a tutti gli autori.

In serata, con ospiti anche autori e loro familiari, si è svolto presso il Ristorante Luna Rossa, il 42° A.S.S.U. Day, che abbina ormai da anni la conclusione del Premio "Massimo D'Azeglio" con l'anniversario della fondazione dell'Associazione (nata nel 1984, per poi fondersi con l'Ad Maiora nel 2023, dopo oltre un quarto di secolo di gemellaggio e stretta collaborazione, che ha portato alla nascita e all'evoluzione del Premio "Massimo D'Azeglio").

A margine della serata, il Presidente dell'A.S.S.U. "Ad Maiora" ha annunciato la decisione del Consiglio Direttivo, controfirmata dal Segretario Francesco Vischi, di nominare Direttore Artistico dell'Associazione (e dunque anche delle prossime edizioni del Premio) Caterina Laruccia, a cui vanno gli auguri di buon lavoro di tutti i soci.

ELENCO PREMIATI 2026
ADULTI
Il cielo – Clara D'Elia – Terlizzi

ADULTI MASTER
Il piccolo zaino rosa – Davide Rocco Colacrai – Terranuova Bracciolini

POESIA SACRA
Il gran pianto di Maria – Palma Maria Paradiso – Conversano

COMPOSIZIONE CLASSICA
Ode a Savino Dibenedetto, condottiero barlettano – Domenico Vischi – Barletta

ARTEPOESIA
Missione – Caterina Laruccia – Conversano

TOP 10 (Adulti)
La madre della vita – Gianni Moramarco – Altamura
I colori del cuore – Maria Nicola Patierno – Bari
Il culo mattutino (Trilogia della madre) – Francesca Morgese – Bari
Sotto un cielo plumbeo – Michelangelo Pascale – Conversano
Narciso – Giulia Sonnante – Castellana Grotte
Pensieri – Maria Di vagno – Conversano
Veglia funebre – Laura Zanini – Cazzano Sant'Andrea
Il mio Natale – Andrea Aiello – Bagheria
Giudizio e assoluzione – Vincenzo Pazienza – Bisceglie

Menzione d'onore (Adulti)
Cella Monte, isolitudine – Sara Cancellara – Torino

VERNACOLO
Nu figghje me nete – Michele Bruno – Altamura
VERNACOLO MASTER Premiazun – Marco Fusi – Nova Milanese
VERNACOLO UNDER-18 Uhje scrive – Rebecca Almonte – Casalincontrada
VERNACOLO UNDER-12 A la scole – Nicolò Polidoro – Casalincontrada

Menzioni d'onore (Vernacolo Under-12)
La famij'a mé – Andrea Perfetti – Casalincontrada
Lu pajese mé – Andrea D'Arcangelo – Casalincontrada

RACCONTI

Ci sarà luce – Lorenzo Iannelli – Napoli

RACCONTI MASTER
La bambina invisibile – Giuseppe Lagrasta – Barletta

RACCONTI UNDER-18
Ciao, mi chiamo Alice, per gli amici "Ali" – Elena Civera – Torre Pallavicina

RACCONTI UNDER-12
Il bambino e l'azienda multimilionaria – Valerio Bianchi – Sant'Egidio alla Vibrata

RACCONTI CLASSICI
Velluto blu – Emanuela Verdone – Canzano

Menzione d'onore (Racconti)
Nel buio dei ricordi – Ruggero Dibitonto – Barletta Immortali – Enrico Marinaro – Bolzano

UNDER-18
La persona speciale – Giada Grasso – Barletta

Menzioni d'onore Under-18
Colazione in giardino – Sofia rizzi Cresci bambina – Noemi Maria Russo
Guarda come volo – Alessia Maria Sardaro
Il cammino – Maria Laura Tocco
Io sono Eraclio – Nicola De Luca
La diversità – Maria Giulia Gammarrota
La felicità – Annamaria Abbrescia
Per te – Domenico Rinaldi
Tamburi e trincee – Chiara Paradiso
Un tempo nuovo – Giuseppe Filannino

PREMIO MARIAGRAZIA VITOBELLO al miglior gruppo di lavoro Under-18
Classi già della Prof. Mariagrazia Vitobello della scuola media Giuseppe De Nittis

UNDER-12
La pace nel mondo – Domenico Gelsomini – Bari

Menzioni d'onore Under-12
Carnevale pazzerello – Karola Nocerino
Il carnevale – Nicole D'Addiego
Il carnevale dei bambini – Desireè Paparella Il sole gioca – Alessia Carbonara
L'allegria di carnevale – Men Jabeen L'estate – Nadia Martiradonna
La mia famiglia – Daniela Lomanzo
La mia mamma – Joseph De Feo Primavera – Maya Ionascu Rime colorate – Mariam Osifi

PREMIO MARIAGRAZIA VITOBELLO al miglior gruppo di lavoro Under-12
Classe della Prof. Clara D'Elia della scuola elementare Principessa di Piemonte (inclusi alunni ora in prima media)

PREMIO ALLA CARRIERA Costantina Loscocco (Presidente Onorario A.S.S.U. "Ad Maiora")

LIBRO DELL'ANNO "La vita e l'arte di Maria Luisa Spaziani" – Maria Teresa Marzullo
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