Il barlettano Antonio Cirillo ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale dell’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori

Sarà promotore della cultura inteso come veicolo di coesione sociale

Barletta - giovedì 5 marzo 2026 18.38 Comunicato Stampa
Un riconoscimento di alto profilo internazionale è stato conferito al barlettano Antonio Cirillo. E' stato difatti nominato ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori. La prestigiosa investitura arriva a coronamento di un percorso personale e professionale da sempre improntato alla promozione dei valori culturali, umani e del dialogo tra i popoli, in un'epoca segnata da profonde trasformazioni sociali e geopolitiche.

Con questa nomina, il Dottor Antonio Cirillo entra a far parte di una rete globale di promotori della cultura intesa come veicolo di coesione sociale e sviluppo umano, in un momento storico in cui la costruzione di ponti tra culture, generazioni e identità appare più che mai necessaria. Un impegno che si inserisce coerentemente in un percorso già costellato di importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Mundial Nelson Mandela, conferito per la sua dedizione alla pace, alla riconciliazione e alla dignità umana.

Nel ricevere tale premio, il Dottor Antonio Cirillo ha espresso profonda emozione e gratitudine, richiamando i valori universali incarnati da Nelson Mandela e la sua instancabile lotta per la giustizia e la dignità dei popoli. Un cammino che oggi trova ulteriore forza e visibilità in una nomina che unisce il nome di Barletta e della Puglia a una missione dal respiro universale.

La nomina ad Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale da parte dell'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori conferita al Dott. Antonio Cirillo è considerata di portata Mondiale. Essa riconosce l'impegno Internazionale nel promuovere valori culturali e umani, come evidenziato dalla presidente dell'alleanza, Helen Cribeiro, che sottolinea il ruolo di questi ambasciatori nel rafforzare la fratellanza tra i popoli attraverso l'arte su scala internazionale.

Questo titolo onorifico celebra la dedizione ai principi di pace, cultura e unione, spesso attribuiti a figure che si distinguono per il loro percorso professionale e umano. In sintesi, si tratta di un riconoscimento conferito da un'organizzazione di artisti e scrittori che agisce su scala Internazionale, rendendolo una nomina di rilievo mondiale.
