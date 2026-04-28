Al via "Premio Giuseppe De Nittis" a Barletta: arte, talento e tradizione nei giardini del Castello

si prepara ad accogliere la, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale. L'iniziativa, promossa dall'associazionepresieduta dalla giornalista, si conferma anche quest'anno un evento atteso e partecipato, capace di attrarre artisti da tutta Italia.L'iniziativa artistico-culturale gode del. Le iscrizioni sono gratuite, i premi in denaro e il divertimento assicurato: una formula vincente che, da cinque anni, anima la città di Barletta trasformandola per un giorno in una suggestiva. Come sempre gli artisti dipingonoproprio come piaceva a De Nittis. Ai primi tre classificati saranno inoltre assegnati ingressi gratuiti alla, messi a disposizione dalla, dale dallaDurante la giornata sarà possibile visitare la Temporary Art con artisti affermati che esporranno le proprie opere negli spazi del castello.. Evento collaterale, con modelle dell'associazione che indosseranno abiti storici fedelmente riprodotti dalla, grazie a una importante collaborazione con l'associazione, posando tra le opere e trasformandosi esse stesse in creazioni artistiche viventi.Con loro alcune rinomatedel territorio che offriranno - appunto - la, tra cui il. Con lui due vere e proprie. La prima consumazione sarà gratuita, poi offerta al prezzo simbolico di un euro.Ilper gli artisti prenderà il via allecon ladelle tele presso ladel. Glipotranno accedere dalle. Ladelle opere è prevista per le, mentre ladelavverrà intorno alleIn caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà negli spazi interni del castello, facendo massima attenzione a non sporcare: l'associazione Divine del Sud è sollevata da qualunque responsabilità. Si consiglia di portare bottigliette d'acqua, pranzo a sacco, ombrellini.Un appuntamento che unisce arte, cultura e partecipazione, celebrando il talento e il patrimonio artistico di Barletta in un'atmosfera di bellezza e condivisione. Un ringraziamento a tutte le scuole partecipanti che danno la possibilità agli studenti di vivere una giornata arricchente e agli sponsor che con la loro generosità rendono possibile ampliare il numero dei riconoscimenti, permettendo di valorizzare ancor più talenti e storie di eccellenza.