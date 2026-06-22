Arti performative e spettacolo dal vivo: Barletta ospita il DIFEST

A Barletta si apre un dialogo tra artisti internazionali e talenti attivi in Italia e all'estero, con legami di formazione e di origine nel nostro territorio, per contribuire allo sviluppo di un luogo trepidante nella ricerca di opportunità di creazione contemporanea e confronto con la scena globale.



La nostra città ospiterà così il DISFEST – Festa internazionale delle arti performative e dello spettacolo dal vivo, progetto dedicato a teatro, danza, musica, alta formazione e residenze artistiche. La manifestazione mette in dialogo, attraverso una ambiziosa programmazione, artisti in collaborazione attraverso degli eventi in cartellone, a disposizione della cittadinanza dal 27 giugno al 5 luglio 2026.



Gli appuntamenti principali del festival saranno presentati in conferenza stampa martedì 23 giugno 2026 alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze del Castello Normanno Svevo di Barletta.



DISFEST è promosso dall'associazione I Nuovi Scalzi, con la direzione artistica di Olga Mascolo, Michele Ragno e Savino Maria Italiano. Più che un semplice cartellone di eventi, il festival rappresenta l'esito pubblico di un percorso avviato quattro anni fa attraverso masterclass internazionali, alta formazione per professionisti, residenze creative e nuove produzioni sviluppate tra Barletta e la scena europea.



Un cammino che ha già portato in città maestri assoluti di calibro internazionale come Familie Flöz, Troubleyn/Jan Fabre, Carlo Boso e Claudio De Maglio, contribuendo alla costruzione di un ambiente fertile per la formazione, la ricerca artistica e la produzione contemporanea.



L'obiettivo di DISFEST è creare occasioni di incontro tra comunità locale e scena internazionale dello spettacolo dal vivo, offrendo uno spazio di scambio a performer di diversi contesti e generazioni. In una città che ospita stagioni teatrali e rassegne, ma che non possiede ancora un festival multidisciplinare stabile, DISFEST nasce per attivare un tempo e uno spazio condiviso e continuo di formazione, creazione, spettacolo e dibattito culturale, aperto alla cittadinanza.



Il progetto è sostenuto dal MiC attraverso il programma Boarding Pass Plus, dalla Regione Puglia e patrocinato da Comune di Barletta, mediante la messa a disposizione degli spazi pubblici.



Alla programmazione collaboreranno anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari.



Il calendario:



Si è aperto il 4 giugno con l'incontro gratuito "Scrive chi legge" presso Mondadori Bookstore di Barletta, con Marina Zulian e Sabina Italiano, appuntamento dedicato a lettori, educatori e amanti della lettura.



Il 27 giugno è previsto il secondo appuntamento gratuito "Incontri d'autore" (ingresso libero) presso il Masque in Piazza della sfida 10 a Barletta, con gli attori Ivana Lotito e Michele Venitucci, noti protagonisti del cinema, del teatro e della serialità italiana.



Il 28 giugno in scena "Le Tragicomiche – vita da eroi", produzione Crest, con testo e regia di Savino Maria Italiano, una rilettura ironica e contemporanea del mito classico.



Il 2 luglio spazio alla musica e alle arti visive con "ARKAICO – Piano & Electronics", live del compositore e performer Francesco Santalucia, accompagnato dalle videoproiezioni di Raffaele Fiorella.



Il 4 luglio la programmazione proseguirà con una serata con 4 performance: ad aprire la serata una performance unica e speciale a cura della celebre compagnia berlinese Familie Flöz "Storie con le maschere dei Familie Flöz", restituzione pubblica della masterclass internazionale che si svolgerà dal 24 Giugno al 4 Luglio presso i sotterranei del Castello di Barletta, con artisti provenienti da tutto il mondo.



Nella stessa serata saranno presentate anche le performance di danza contemporanea "What stays / Cosa resta" di Rosa Dicuonzo e Jaan Männama, danzatori della compagnia Sasha Waltz, poi "Is everything okay?" di Loredana Gargano e "Pizzicata" di Marianna Diroma, con musiche di Francesco Santalucia: reppresentazioni che si susseguiranno nella stessa serata, accomunati da una ricerca fisica e performativa sui linguaggi del corpo contemporaneo.



Chiusura di questa edizione prevista il 5 luglio con "I Fabliaux – Rapsodia per un attore", produzione de I Nuovi Scalzi, con la regia di Savino Maria Italiano e con Pietro Quadrino, artista italo-belga.