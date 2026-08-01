Europa Verde -Avs: «A Barletta il campo largo non è quello stabilito dal livello nazionale»

«A Barletta la visione di campo largo viene attuata solo da alcune forze e non come stabilito a livello nazionale. Il campo largo di Barletta si circoscrive in Pd, Movimento 5 stelle, Sinistra italiana e Coalizione civica, escludendo Europa Verde. La scelta di ridefinire il perimetro locale escludendo Europa Verde non è solo uno sgarbo diplomatico a una forza di livello nazionale ma un complotto ben studiato per prendersi il consenso di AVS (alleanza nazionale tra Europa Verde e Sinistra Italiana). Presentarsi ai cittadini con un cartello elettorale che rinuncia alla presenza del partito ambientalista per eccellenza significa indebolire la propria proposta politica nei settori più sensibili. Dietro l'esclusione di Europa Verde si intravedono le solite, vecchie dinamiche della politica locale, veti incrociati, personalismi e una spartizione preventiva di spazi e future opportunità che mal si concilia con la sbandierata visione di cambiamento. Noi di Europa Verde abbiamo sempre avuto rispetto di tutti i partiti e contavamo di costruire una coalizione forte che governi la città con sicurezza ma se qualcuno prospetta di zittire, oscurare o fare diventare Europa Verde un satellite di un altro partito si sbaglia di grosso». Così, Raffaella Porreca Salerno (Portavoce cittadino Barletta Europa Verde - AVS, Membro esecutivo regionale Europa Verde), Fabio Porreca (Tesoriere cittadino Barletta Europa Verde - AVS, Membro esecutivo provinciale Europa Verde) e Luigi Dicataldo (Segretario Provincia BAT Europa Verde - AVS, Portavoce cittadino Barletta Europa Verde - AVS)