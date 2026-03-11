Attualità
Presentazione del libro "L'ufficiale sanitario di Barletta Michele Mauro un eroe borghese"
In programma domani 12 marzo
Barletta - mercoledì 11 marzo 2026 Comunicato Stampa
Il Presidio del Libro di Barletta e l'Associazione Culturale "LettidiPiacere" presentano: "L'ufficiale sanitario di Barletta Michele Mauro un eroe borghese" di l'autore Michelangelo Filannino dialoga con Rita Farano. L'evento, è in programma, con ingresso libero, domani 12 marzo 2026 alle ore 19:00 nell'elegante e prestigiosa sede di AStare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.
Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio. Un libro dedicato alla figura di un uomo e di un medico generoso e tenace, che lottò fino all'ultimo per il risanamento della città ottocentesca e per il contrasto alle epidemie e alla mortalità infantile. Michelangelo Filannino è stato insegnante e dirigente scolastico.
Da anni si dedica alla storia della città di Barletta attraverso meticolose ricerche delle fonti storiche, che hanno dato vita a diverse fondamentali pubblicazioni.
