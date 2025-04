Trionfo familiare: zia e nipote di Barletta conquistano il podio al Puglia Dance Festival

Una passione che unisce le generazioni e si traduce in un incredibile successo sul palco. Francesca Dibenedetto e Vanessa Digiorgio, zia e nipote legate da un amore viscerale per la danza, hanno conquistato due gradini del podio al 1º Puglia Dance Festival, tenutosi a Molfetta lo scorso 25 aprile.



Francesca ha dimostrato la sua maestria aggiudicandosi il primo posto, mentre Vanessa le ha fatto eco con una brillante performance che le è valsa la seconda posizione nella sua categoria. Un vero e proprio trionfo familiare, che testimonia la dedizione, il talento e la forte sinergia tra le due.



Dietro questo successo, come spesso accade, c'è il lavoro instancabile e la passione di chi guida e supporta questi talenti. Francesca e Vanessa non hanno mancato di esprimere la loro profonda gratitudine verso i loro maestri, Laura Marinaro e Savino Cuocci del team Cerignola Dance. «È grazie alla loro dedizione che otteniamo questi risultati!», hanno dichiarato con emozione, sottolineando il ruolo cruciale dei loro mentori nel loro percorso artistico.



La vittoria al 1º Puglia Dance Festival rappresenta un importante traguardo per Francesca e Vanessa, un riconoscimento del loro impegno e della loro bravura. Questo podio non è solo una medaglia, ma il simbolo di una passione condivisa, di un legame familiare forte e del talento che fiorisce grazie a una guida esperta e appassionata. Barletta può festeggiare le sue campionesse, esempio di come la passione per la danza possa unire e portare a risultati straordinari.