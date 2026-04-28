Barletta Calcio Festa Promozione Serie C
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Peres lascia il Barletta, la nota del club biancorosso: "Grazie, adesso chiarezza"

Dopo Bellino, lascia anche il secondo componente dell'Audace Srl

Barletta - martedì 28 aprile 2026 12.27
Dopo l'addio di Vincenzo Bellino, lascia il Barletta anche Giuseppe Peres. La promozione dei biancorossi in Serie C apre ai nuovi scenari societari che interesseranno gli ambienti di via Vittorio Veneto già in queste settimane. Il club presieduto da Marco Arturo Romano ringrazia il socio uscente con una nota sui propri canali ufficiali.

«La SSD Barletta 1922 prende atto delle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal Sig. Giuseppe Peres. La società intende innanzitutto esprimere il proprio ringraziamento per il contributo offerto nel percorso che ha condotto al raggiungimento di un traguardo storico per il club e per l'intera città di Barletta».

Questa la prima parte del comunicato, a cui fa seguito anche una precisazione sull'assetto societario e sulla relativa definizione attesa a stretto giro.

«Al contempo, si ritiene opportuno precisare che il sig. Giuseppe Peres, così come il sig. Vincenzo Bellino, non risulta socio diretto della S.S.D. Barletta 1922, bensì socio della Audace S.r.l., che allo stato attuale detiene una quota pari al 30% del club. Alla luce delle recenti comunicazioni, la società resta in attesa di conoscere eventuali sviluppi ufficiali in merito all'assetto societario della Audace S.r.l. e alla titolarità delle relative quote, auspicando che ogni passaggio avvenga con la massima chiarezza e nel rispetto degli impegni assunti. In una fase così delicata e determinante per il futuro del Barletta, la S.S.D. Barletta 1922 ribadisce il proprio impegno a proseguire con determinazione il percorso intrapreso, confidando nella responsabilità e nella collaborazione di tutte le componenti coinvolte».

Così il Barletta sui suoi canali ufficiali, in attesa di comprendere anche quale sarà la posizione di Michele Dibenedetto, terzo componente dell'Audace Srl che attualmente non ha ancora fornito comunicazioni sulla sua permanenza o meno all'interno del club. Al via i nuovi scenari dopo gli addii di Bellino e Peres.
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