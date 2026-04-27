Calabrese e Cardone
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Politica

Darsena dei pescatori e borgo marinaro, al via i lavori. Calabrese e Cardone: «Una svolta attesa da anni»

La nota dei consiglieri comunali

Barletta - lunedì 27 aprile 2026 22.06 Comunicato Stampa
A Barletta prende finalmente forma uno degli interventi più attesi per il rilancio del fronte mare: è avvenuta infatti la consegna dei lavori per la realizzazione della darsena dei pescatori e del borgo marinaro, nell'ambito del programma "La Sfida del Borgo". Un progetto nato nel 2019 e passato attraverso fasi complesse, che oggi entra nella sua fase operativa con l'obiettivo di riqualificare un'area strategica e rafforzare l'identità marittima della città.

«È un momento di grande soddisfazione per la nostra comunità – dichiarano con entusiasmo i consiglieri comunali Gennaro Calabrese e Vittorio Cardone – perché vediamo concretizzarsi un percorso iniziato anni fa». La riqualificazione interesserà circa un ettaro di superficie e permetterà di ricucire il centro e il borgo marinaro, creando continuità tra il mare, le litoranee e il Castello, attraverso una nuova viabilità e spazi destinati a parcheggio.

Aggiunge Calabrese: Oggi l'avvio del cantiere è il segno tangibile di un progetto che si concretizza, dalle carte alla realtà, e produrrà risvolti positivi non solo per l'economia marittima e il commercio, ma anche per l'immagine della città di Barletta, che continua a inseguire uno sviluppo territoriale moderno, anche turisticamente più attrattivo».

L'intervento, dispone di una copertura finanziaria complessiva di 805mila euro, di cui 600mila provenienti dai fondi PNRR e la restante parte da risorse comunali.

Il cantiere interviene su aree oggi segnate dal degrado, restituendole a una funzione produttiva e identitaria. «I lavori in partenza in questi giorni si inseriscono in un disegno più ampio – aggiungono Calabrese e Cardone – quello della "Sfida del Borgo", che comprende gli importanti interventi finanziati con circa 20 milioni di euro del PNRR, tra cui il recupero dell'ex convento di Sant'Andrea e la realizzazione dell'anfiteatro ai piedi del Castello. È una visione complessiva di sviluppo territoriale che guarda al futuro della città, valorizzando storia, tradizioni, economia marittima e nuove opportunità per i lavoratori del settore».
  • Gennaro Calabrese
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