Darsena dei pescatori e borgo marinaro, al via i lavori. Calabrese e Cardone: «Una svolta attesa da anni»

A Barletta prende finalmente forma uno degli interventi più attesi per il rilancio del fronte mare: è avvenuta infatti la consegna dei lavori per la realizzazione della darsena dei pescatori e del borgo marinaro, nell'ambito del programma "La Sfida del Borgo". Un progetto nato nel 2019 e passato attraverso fasi complesse, che oggi entra nella sua fase operativa con l'obiettivo di riqualificare un'area strategica e rafforzare l'identità marittima della città.«È un momento di grande soddisfazione per la nostra comunità – dichiarano con entusiasmo i consiglieri comunali Gennaro Calabrese e Vittorio Cardone – perché vediamo concretizzarsi un percorso iniziato anni fa». La riqualificazione interesserà circa un ettaro di superficie e permetterà di ricucire il centro e il borgo marinaro, creando continuità tra il mare, le litoranee e il Castello, attraverso una nuova viabilità e spazi destinati a parcheggio.Aggiunge Calabrese: Oggi l'avvio del cantiere è il segno tangibile di un progetto che si concretizza, dalle carte alla realtà, e produrrà risvolti positivi non solo per l'economia marittima e il commercio, ma anche per l'immagine della città di Barletta, che continua a inseguire uno sviluppo territoriale moderno, anche turisticamente più attrattivo».L'intervento, dispone di una copertura finanziaria complessiva di 805mila euro, di cui 600mila provenienti dai fondi PNRR e la restante parte da risorse comunali.Il cantiere interviene su aree oggi segnate dal degrado, restituendole a una funzione produttiva e identitaria. «I lavori in partenza in questi giorni si inseriscono in un disegno più ampio – aggiungono Calabrese e Cardone – quello della "Sfida del Borgo", che comprende gli importanti interventi finanziati con circa 20 milioni di euro del PNRR, tra cui il recupero dell'ex convento di Sant'Andrea e la realizzazione dell'anfiteatro ai piedi del Castello. È una visione complessiva di sviluppo territoriale che guarda al futuro della città, valorizzando storia, tradizioni, economia marittima e nuove opportunità per i lavoratori del settore».