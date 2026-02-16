BIT Milano, Calabrese e Cardone: «Barletta pronta a spiccare il volo nel 2026»

Barletta si è presentata all'edizione 2026 della BIT - Borsa Internazionale del Turismo con una visione chiara e ambiziosa. Alla fiera milanese, i consiglieri comunali Gennaro Calabrese e Vittorio Cardone hanno rappresentato la città insieme ai delegati degli altri comuni della BAT, rilanciando una strategia condivisa che punta su cultura, sport e grandi eventi come leve di sviluppo.«Barletta è pronta a spiccare il volo – hanno dichiarato – Abbiamo un'identità forte, riconoscibile, e un calendario che nel 2026 potrà proiettarci su un palcoscenico nazionale e internazionale».La presenza della BAT si è concretizzata in un momento di confronto condiviso dal titolo "BAT: dalla Murgia al mare. Cultura, arte, eventi, enogastronomia e archeologia nel cuore della Puglia": un panel che ha visto insieme i Comuni della provincia B.A.T., con la presenza dell'assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace.«La partecipazione alla recente BIT, oltre che rappresentare una finestra aperta sulla nostra Barletta – ha dichiarato Gennaro Calabrese, ospite del panel in rappresentanza della città - è stata un'occasione per ribadire la necessità di una strategia unitaria a livello territoriale e provinciale, un percorso capace di mettere a sistema patrimonio culturale, grandi eventi, tradizioni e attrattori archeologici in una visione integrata che valorizzi l'intero territorio provinciale, dalla Murgia fino alla costa».Per Barletta, al centro della proposta resta la Disfida di Barletta, simbolo identitario della città, di cui il Consiglio comunale ha recentemente istituzionalizzato la data della rievocazione storica nella terza settimana di settembre. «Oltre ad augurare buon lavoro all'assessore Starace, ho voluto lanciarle una sfida: lavorare da subito alla nascita in termini operativi della tanto attesa Fondazione come strumento stabile che strutturi la Disfida su scala nazionale e internazionale. Serve partire subito con una progettualità di lungo periodo», ha sottolineato Calabrese, ribadendo piena disponibilità al confronto istituzionale.Il 2026 per Barletta è anche l'anno delle celebrazioni per i 180 anni dalla nascita di Giuseppe De Nittis, con un progetto che unisce Barletta, Parigi e Roma in un ideale ponte culturale europeo. «De Nittis è il nostro ambasciatore d'arte nel mondo – hanno evidenziato Calabrese e Cardone – Dobbiamo trasformare questa ricorrenza – che ricordiamo nel mese di febbraio come la data storica della Disfida - in un attrattore stabile di turismo culturale di qualità».«C'è grande attesa anche per la stagione estiva 2026, con il Jova Summer Party ad agosto e i concerti nel fossato del castello, riproposta anche quest'anno come cornice di grandi appuntamenti musicali, con artisti di grande fama come Claudio Baglioni e Il Volo».Accanto ad eventi e musica, spazio al turismo sportivo nel nome di Pietro Mennea. «Dal 17 al 19 luglio prossimi Barletta ospiterà i Campionati italiani di canottaggio beach sprint, disciplina che per la prima volta sarà protagonista alle Olimpiadi per Los Angeles 2028 – ricordano i due consiglieri - Un'occasione per rafforzare l'immagine di Barletta come città a vocazione sportiva».L'offerta si completa con un turismo culturale basato sulle bellezze monumentali – dal Castello ad Eraclio e Canne della Battaglia – e con i riti della Settimana Santa, capaci di attrarre visitatori per intensità e tradizione. «La chiave – hanno infine concluso Calabrese e Cardone – è la sinergia con tutti i Comuni della BAT: dobbiamo giocare di squadra, costruire pacchetti integrati e valorizzare reciprocamente i nostri punti di forza. Solo così Barletta e l'intero territorio potranno conquistare una risonanza turistica più ampia e strutturata, di respiro nazionale e internazionale».