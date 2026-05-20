Barletta sul set cinematografico del film di "La Meraviglia del Mondo" con Riccardo Scamarcio

Andria e Castel del Monte tornano a trasformarsi in un prestigioso set cinematografico. Sono entrate nel vivo in questi giorni le riprese della seconda parte dil'attesodedicato alla figura storica diche vede come protagonista assolutoIl progetto, oltre a sancire il ritorno artistico dinella sua terra d'origine, lo vede impegnatoal fianco del regista e produttore barese(con la casa di produzione indipendente OZ Film). L'opera punta a tratteggiare lonella sua dimensione più intima e umana, evidenziando la straordinaria modernità di un sovrano del XIII secolo capace di trovare risposte a questioni epocali.Il film adotta la particolare formula narrativa del(il falso documentario), giocando su un continuo scambio tra realtà e finzione per seguire da vicino l'attore nella ricerca del suo personaggio. La sinossi ruota proprio intorno alla figura di un attore (interpretato da Scamarcio) che ottiene il ruolo di Federico II di Svevia in una serie TV internazionale. Quella che doveva essere una normale prova d'attore si trasforma ben presto in un confronto viscerale con il personaggio storico. Identificandosi progressivamente con il pensiero dell'Imperatore, l'interprete inizierà ad andare oltre il copione, fino ad arrivare allo scontro con la produzione nel tentativo di cambiare il finale della pellicola, trasformando l'interpretazione in un inno alla libertà e all'evoluzione culturale.La Puglia federiciana è la grande protagonista di questa fase di riprese. Isi stanno concentrando, oltre che ade nel suggestivo scenario di, anche a. Successivamente la produzione si sposterà in Basilicata (toccando Melfi, Lagopesole e i Laghi di Monticchio) per poi concludersi a Palermo.Una prima tranche del film era già stata girata a dicembre 2025 in altri luoghi chiave della biografia del sovrano, come Jesi (città natale di Federico II) e Napoli (dove fondò l'Università nel 1224).Il lungometraggio vanta il supporto scientifico e istituzionale di