Concluso con successo il 36esimo Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Barletta”

Si è conclusa con un successo straordinario la 36ª edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti "Città di Barletta", svoltasi dal 12 al 17 maggio 2026 nella magnifica cornice del Teatro Comunale Curci. Organizzato dall'Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS, il Concorso ha confermato ancora una volta il suo rango di appuntamento di riferimento assoluto per la giovane musica internazionale, raccogliendo quest'anno la partecipazione di oltre 300 giovani musicisti provenienti da 36 Nazioni: Albania, Armenia, Austria, Bielorussia, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Estonia, Francia, Germania, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA e Uzbekistan. Sei giornate di audizioni, emozioni e musica di altissimo livello hanno trasformato Barletta in un autentico crocevia internazionale di culture e linguaggi musicali, con il Teatro Curci gremito di giovani talenti, famiglie, docenti e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo.

Un livello artistico eccezionale

La qualità espressa dai partecipanti ha lasciato le Giurie visibilmente colpite. A imporsi con risultati straordinari sono stati giovani artisti già dotati di una maturità interpretativa, una pulizia tecnica e una profondità espressiva raramente riscontrabili in competizioni internazionali. Particolarmente degno di nota è il contributo dei talenti italiani e del territorio, che hanno brillato in tutte le sezioni del concorso con una presenza numerosa e risultati di primissimo piano, confermando la straordinaria vitalità della scuola musicale italiana e il legame profondo tra questa manifestazione e il tessuto artistico del nostro Paese. L'edizione 2026 ha visto ben quattro risultati eccezionali di 100/100, assegnati dalla Giuria a Di Francesco Sveva Maria Lourdes (violino, Italia) e a Capobianco Sofia (violoncello, Italia) nella Categoria A degli Archi, a Xi YingYing (Categoria E Pianoforte) e a Szczutowski Michal (flauto, Polonia) nella Categoria D dei Fiati — risultati che testimoniano un livello interpretativo di assoluta eccellenza e che raramente si registrano in un concorso internazionale. I vincitori provengono da Paesi lontanissimi tra loro — dalla Norvegia alla Mongolia, dall'Armenia alla Polonia, dalla Corea del Sud alla Serbia — a riprova del carattere autenticamente globale raggiunto dalla manifestazione nel corso dei suoi trentasei anni di storia. Le sezioni in gara erano quattro: Premio Internazionale Giovani Pianisti, Premio Internazionale Giovani Solisti (Archi, Fiati e Chitarra), Premio Internazionale Musica da Camera e Premio Internazionale di Composizione.



I Primi Premi Assoluti e i Premi Speciali

Tra i risultati più luminosi di questa edizione brillano i quattro 100/100: la violoncellista Capobianco Sofia (Italia) e la violinista Di Francesco Sveva Maria Lourdes (Italia), entrambe nella Categoria A Archi, la pianista cinese Xi YingYing nella Categoria E Pianoforte, e il flautista polacco Szczutowski Michal nella Categoria D Fiati. Di Francesco Sveva Maria Lourdes è stata inoltre insignita del Premio Speciale Genci Koni. Un risultato che riempie d'orgoglio in particolare per la presenza dei talenti italiani tra i massimi riconoscimenti. Nella sezione Archi, la violoncellista Rohde Viktoria Marie (Norvegia, 98/100, Premio Speciale Direzione Artistica), il violinista Mojic Nemanja (Serbia, 97/100, Premio Speciale Musica Romantica), la violinista Enkhbold Amirlangua (Mongolia, 96/100, Premio Speciale Scuole Nazionali) e la violinista Kotkowska Julia (Polonia, 98/100, Premio Speciale Scuole Nazionali) hanno dimostrato una solidità tecnica e una sensibilità musicale di altissimo profilo internazionale. Nella Categoria D si sono distinti anche la violinista Kruczala Magdalena (99/100) e il violoncellista italiano Santoboni Fiorenzo (99/100), entrambi Primi Premi Assoluti. Nella sezione Fiati, accanto al già citato Szczutowski Michal (100/100), si sono imposti con Primo Premio Assoluto nella Categoria C la flautista montenegrina Radunovic Nina (99/100) e la sassofonista norvegese Rukke Kristin (99/100, Premio Claudio Ceschini). Nella sezione Pianoforte il livello è stato parimenti eccezionale. Nella Categoria Junior il Primo Premio Assoluto è andato a Novikau Mikhail (99/100), seguito dal giovanissimo pianista francese Lee Daniel (98/100, Premio Speciale Direzione Artistica). Nella Categoria A il Primo Premio Assoluto è andato a Hu Gauthier (99/100), con la pianista armena Ayvazyan Mila (98/100, Premio Speciale Musica Romantica) a seguire. Nella Categoria C il Primo Premio Assoluto è stato assegnato a Ticu Stefan Leonard (Romania, 98/100), seguito da Aghamiryan Nane (Armenia, 97/100, Premio Speciale Bach). Nella Categoria F il Primo Premio Assoluto è andato a Vounelakos Alexander (Austria, 99/100), con Novikava Palina (Bielorussia, 97/100, Premio Speciale Virtuosità) a seguire. Numerosi i pianisti italiani che si sono distinti con primi e secondi premi nelle varie categorie, testimonianza di una generazione vivacissima di giovani talenti cresciuti nelle nostre scuole e conservatori.



Nell'Ensemble, il Trio Kotkowska (Polonia, 97/100, Premio Speciale Musica Romantica — Kotkowska Julia, violino; Wlażło Zofia, violoncello; Czajka Aleksandra, pianoforte) e il Trio Sinn (97/100, Premio Speciale Musica Romantica — Moon Yedam, violino; Suarez Cerdeira Jorge, violoncello; Jeong Jaehee, pianoforte) hanno offerto esecuzioni di grande coesione interpretativa e raffinata intesa cameristica.

Per il Premio Internazionale di Composizione, la giuria ha attribuito il Primo Premio Assoluto della Categoria A (Strumento solista) al brano Nel sonno di Pettinaroli Aurora (Italia, 98/100) e per la Categoria B (Da 2 a 4 esecutori) a Chant, Furor, Contemplation (Italia, 98/100) di Tuosto Antonello — entrambi di autori italiani, a ulteriore conferma della vivacità della scena compositiva nazionale. In Categoria C (Acusmatica) il primo posto è andato a Sehr quasi Langsam di KIM Seolhui (Corea del Sud, 95/100). Tutte le composizioni vincitrici saranno eseguite, registrate e diffuse online.



I Gala Concerto

I Primi Premi Assoluti e i vincitori dei Premi Speciali sono stati i protagonisti dei due Gala Concerto che hanno coronato la manifestazione con serate di grande intensità artistica e musicale. E' possibile vivere le emozioni di questi appuntamenti straordinari sul canale YouTube ufficiale dell'Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS: https://www.youtube.com/asscurci — un invito a non perdere l'opportunità di ascoltare e apprezzare il talento di questi giovani artisti eccezionali.



Borse di studio e premi in denaro

Accanto ai riconoscimenti artistici, la manifestazione ha assegnato importanti borse di studio e premi in denaro confermando il suo impegno concreto nel sostenere i percorsi di crescita dei giovani musicisti vincitori e nell'accompagnarli nei prossimi passi della loro carriera internazionale.



Le Giurie

La qualità delle valutazioni è stata garantita da prestigiosi concertisti, compositori e didatti italiani e stranieri. Per le Sezioni Giovani Solisti (Archi, Fiati, Chitarra) e Musica da Camera (12–14 maggio) la giuria era composta da Annalisa Andriani, Fabio Cafaro, Paolo Debenedetto, Pietro Doronzo, Daniela Fiorentino, Riccardo Lorusso, Daniele Miatto, Francesco Monopoli, Palmira Monopoli e Vito Vilardi . Per la Sezione Giovani Pianisti (15–17 maggio): Roberto Corlianò, Luca Donati, Francesco Monopoli, Flavio Peconio e Michele Pentrella. Per il Premio Internazionale di Composizione (17 maggio): Domenico De Simone (Italia), David Mastikosa (Bosnia ed Erzegovina), Nicola Monopoli (Italia), Andrian Pertout (Australia) e Johanna Selleck (Australia).



Le voci delle Istituzioni e della Direzione Artistica

Il Sindaco Cosimo Cannito ha espresso il proprio orgoglio per una manifestazione che anno dopo anno consolida il ruolo di Barletta come capitale culturale internazionale, ringraziando l'Associazione Curci e il Maestro Monopoli per la dedizione con cui portano avanti questo progetto, e ribadendo la volontà dell'Amministrazione di aprire i siti culturali della città ai partecipanti con visite guidate dedicate. L'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli ha sottolineato l'importanza strategica di un evento che genera un impatto culturale, turistico ed economico significativo per l'intero territorio, confermando il sostegno convinto dell'Amministrazione Comunale alla manifestazione.

Il M° Francesco Monopoli, Direttore Artistico, ha dichiarato con profonda emozione: " Ogni anno che trascorre arricchisce questo appuntamento di nuove storie, nuove voci, nuovi talenti. Essere qui, a Barletta, è già di per sé un traguardo importante. Barletta si conferma ancora una volta capitale internazionale della musica: i numeri di questa edizione parlano da soli. Ogni anno la nostra città diventa un crocevia di culture, di linguaggi musicali, di storie personali che si intrecciano sullo stesso palco. Questo è il miracolo del Concorso: trasformare la competizione in incontro, il talento individuale in patrimonio collettivo."



Ringraziamenti

Un sentito e doveroso ringraziamento va al Comune di Barletta e all'Assessorato alla Cultura, alla Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura, al Ministero della Cultura, e agli sponsor Buzzi Unicem e Megamark Onlus per il sostegno prezioso e insostituibile che rendono possibile ogni anno questa straordinaria manifestazione. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, ai loro docenti e alle loro famiglie: la vostra presenza è l'anima del Concorso.



Arrivederci al 2027

L'Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS dà fin d'ora appuntamento a tutti — giovani musicisti, famiglie, docenti e appassionati da ogni parte del mondo — alla 37ª edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti "Città di Barletta", che tornerà nella splendida cornice del Teatro Curci nella primavera del 2027. Perché Barletta è musica. E la musica non smette mai di suonare