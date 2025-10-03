Premio Monopoli
Il Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli” di Barletta ammesso alla WFIMC di Ginevra

Riconoscimento prestigioso in una rete mondiale che riunisce i concorsi musicali d'eccellenza

Barletta - venerdì 3 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Grande riconoscimento per l'Italia e per Barletta: il Concorso Pianistico Internazionale "Premio Mauro Paolo Monopoli", organizzato dall'Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS, entra ufficialmente a far parte della WFIMC – World Federation of International Music Competitions con sede a Ginevra, la più prestigiosa rete mondiale che riunisce i Concorsi Musicali di eccellenza.

Fondato nel 1997 in memoria del giovane pianista Mauro Paolo Monopoli, il concorso si svolge annualmente nel Teatro Curci di Barletta ed è organizzato con passione e continuità dall'Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS. Negli anni si è affermato come un punto di riferimento per talenti emergenti della scena pianistica internazionale, ospitando centinaia di partecipanti provenienti da oltre 30 Paesi. La struttura del concorso, che prevede due prove solistiche e una finale con orchestra, ha contribuito a garantire un livello artistico altissimo e un'esperienza formativa completa per i concorrenti. A sancire il prestigio del Premio hanno contribuito sia i grandi Vincitori, molti dei quali oggi protagonisti della scena concertistica internazionale, sia le Giurie di altissimo profilo, composte da pianisti, direttori e didatti di fama mondiale che hanno assicurato la massima qualità artistica e credibilità al concorso. Il riconoscimento del Concorso è stato ulteriormente accresciuto dalla Presidenza Onoraria del Maestro Carlo Maria Giulini, che volle dedicarvi un pensiero di grande intensità spirituale: «Con la speranza che le giovani generazioni siano al servizio della Musica e sappiano donare, attraverso il Suono, quello che i Grandi Geni hanno creato per arricchire la Vita Spirituale degli Esseri Umani».

L'ingresso nella WFIMC non è soltanto un riconoscimento al valore e alla qualità organizzativa del Concorso di Barletta, ma anche un'opportunità straordinaria di visibilità. Far parte della Federazione significa infatti essere inseriti in una rete globale che offre ai giovani musicisti premi, concerti, opportunità di carriera e collaborazioni con le maggiori istituzioni musicali del mondo. Sono infatti solo altri 3 i Concorsi Internazionali Pianistici che sono attualmente membri della WFIMC ('Busoni' di Bolzano, 'Pozzoli' di Seregno e 'Rina Sala Gallo' di Monza): pertanto questo ingresso rappresenta una importante opportunità per la città di Barletta e per l'intera Regione Puglia, che viene così inserita fra le più prestigiose manifestazioni musicali internazionali. «È un traguardo che ci riempie di orgoglio – dichiarano gli organizzatori –. Il riconoscimento della WFIMC è il frutto di anni di lavoro, passione e dedizione, ed è un regalo prezioso per la nostra città e per la musica italiana».

Il Premio Mauro Paolo Monopoli, orgoglio italiano, rappresenta dunque un'autentica eccellenza nel panorama musicale mondiale, capace di coniugare memoria, cultura e valorizzazione del talento: Barletta e la Puglia si confermano capitale della musica e dell'arte, proiettati in un contesto di altissimo prestigio globale.
