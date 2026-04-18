Al Politeama Paolillo di Barletta "Lo chiamava rock & roll" con Ivana Lotito e Nicola Nocella

Ivana Lotito e Nicola Nocella gli attori pugliesi del cast di, diretto da Saverio Smeriglio,alle ore 18 incontreranno il pubblico del. Prodotto da Imago Animae e distribuito da Medusa Film "Lo chiamava rock & roll", nasce da una profonda radice biografica: l'amicizia del regista marchigiano Saverio Smeriglio con il protagonista Federico Richard Villa, affetto da una malattia neurodegenerativa.La storia è romanzata e la condizione dell'interprete principale è trattata come una caratteristica individuale, una delle tante fragilità che accomunano l'essere umano. Da giovedì 16 aprile nelle sale, il film racconta la storia di Mauro (Andrea Montovoli), un uomo che rimasto invalido a seguito di un grave incidente, ha perso ogni slancio e motivazione nella sua esistenza quotidiana. Il percorso di rinascita inizia quando conosce Federico (Federico Richard Villa) affetto da atassia e capace con il suo sguardo sul mondo di mettere in discussione certezze e paure.L'opera promette di scuotere le coscienze senza pietismi. Il cuore pulsante della vicenda è un viaggio corale oltre i pregiudizi, un percorso animato da libertà e felicità. Il soggetto è firmato da Smeriglio, così come la sceneggiatura scritta a quattro mani con Nicola Nocella, interprete del film con Ivana Lotito. Nella troupe anche Caterina Silva e Isabel Russinova.Dopo l'anteprima nelle Marche, dove "Lo chiamava Rock & Roll"è stato girato, il tour di presentazione tocca il Tacco dello Stivale. Imperdibile l'occasione di salutare a Barletta i due talentuosi interpreti del film che dialogheranno con la giornalista Floriana Tolve. Ivana Lotito (nativa di Manfredonia) è reduce dal successo della fiction su Rai 1 "Guerrieri – La regola dell'equilibrio" accanto ad Alessandro Gassmann; il terlizzese Nicola Nocella recita anche nella commedia "Cena di classe" diretta da Francesco Mandelli uscita al cinema lo scorso 26 marzo."Lo chiamava rock & roll" ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui il primo premio al SFIFF di San Francisco. È in concorso al BARCIF di Barcellona.