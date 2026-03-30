La città
Il regista pugliese Giuseppe Arcieri trionfa al World Film Festival di Cannes con “Ombre nella Fede”
«Rappresentare l'Italia in un festival così prestigioso e ottenere questo grande riconoscimento è motivo per me di grande orgoglio»
Barletta - lunedì 30 marzo 2026 11.19 Comunicato Stampa
Grande successo internazionale per il regista pugliese Giuseppe Arcieri, che conquista un importante riconoscimento al World Film Festival di Cannes con il cortometraggio Ombre nella Fede, girato a Canosa di Puglia, nelle Cave Leone di Sabino Leone e sul ponte romano lungo il fiume Ofanto. Il cortometraggio è stato premiato nella categoria "Best Spiritual/Mystical Film".
Il World Film Festival, che si svolge a Cannes, è una rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente e ai nuovi autori provenienti da tutto il mondo. L'elenco ufficiale dei premiati è disponibile sul sito ufficiale del festival.
Ombre nella Fede, prodotto da Michele Piazzolla e scritto da Angela Daloiso e Giuseppe Arcieri, è un dramma intenso e surreale ispirato alla vita di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. Attraverso il personaggio di Don Sabino, il film scava nella lotta interiore tra fede, colpa e coraggio, mettendo in scena il confronto tra la luce della coscienza e le ombre del potere. Mons. Dimiccoli, noto per essere stato il primo sacerdote ad opporsi al regime fascista, diventa qui simbolo di resistenza morale, restituendo un ritratto potente della responsabilità etica e delle ombre che attraversano l'anima.
Il corto sta ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un recente premio al New Jersey Film Awards negli Stati Uniti, confermando il successo dell'opera e l'attenzione della critica internazionale.
Si ringraziano tutti gli attori protagonisti: Donato Colucci, Maria Schino e Gianni Fimiani. Il direttore della fotografia Andrea Sponsillo. Il compositore della colonna sonora Federico Briccarello. Giorgio Giannini, sound designer che ha curato la post-produzione audio. Roberto Cassiani, voce narrante. I piccoli protagonisti Marco Antonio e Nicola Nasca. Alessia, Anita e Arianna Arcieri. Fotografia di scena a cura di Sara Mancini.
Si ringraziano inoltre tutti i partecipanti, le comparse e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del film.
«Rappresentare l'Italia in un festival così prestigioso e ottenere questo grande riconoscimento è motivo per me di grande orgoglio. Vincere come miglior film spirituale mi rende molto felice, perché il discorso sulla fede che abbiamo portato in scena, un lavoro molto personale per me, è stato capito, premiato e apprezzato. Mi auguro che il mondo ecclesiastico apra le porte per far diffondere questa storia, esempio di fede, coraggio e amore», dichiara il regista Giuseppe Arcieri.
Il World Film Festival, che si svolge a Cannes, è una rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente e ai nuovi autori provenienti da tutto il mondo. L'elenco ufficiale dei premiati è disponibile sul sito ufficiale del festival.
Ombre nella Fede, prodotto da Michele Piazzolla e scritto da Angela Daloiso e Giuseppe Arcieri, è un dramma intenso e surreale ispirato alla vita di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. Attraverso il personaggio di Don Sabino, il film scava nella lotta interiore tra fede, colpa e coraggio, mettendo in scena il confronto tra la luce della coscienza e le ombre del potere. Mons. Dimiccoli, noto per essere stato il primo sacerdote ad opporsi al regime fascista, diventa qui simbolo di resistenza morale, restituendo un ritratto potente della responsabilità etica e delle ombre che attraversano l'anima.
Il corto sta ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un recente premio al New Jersey Film Awards negli Stati Uniti, confermando il successo dell'opera e l'attenzione della critica internazionale.
Si ringraziano tutti gli attori protagonisti: Donato Colucci, Maria Schino e Gianni Fimiani. Il direttore della fotografia Andrea Sponsillo. Il compositore della colonna sonora Federico Briccarello. Giorgio Giannini, sound designer che ha curato la post-produzione audio. Roberto Cassiani, voce narrante. I piccoli protagonisti Marco Antonio e Nicola Nasca. Alessia, Anita e Arianna Arcieri. Fotografia di scena a cura di Sara Mancini.
Si ringraziano inoltre tutti i partecipanti, le comparse e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione del film.
«Rappresentare l'Italia in un festival così prestigioso e ottenere questo grande riconoscimento è motivo per me di grande orgoglio. Vincere come miglior film spirituale mi rende molto felice, perché il discorso sulla fede che abbiamo portato in scena, un lavoro molto personale per me, è stato capito, premiato e apprezzato. Mi auguro che il mondo ecclesiastico apra le porte per far diffondere questa storia, esempio di fede, coraggio e amore», dichiara il regista Giuseppe Arcieri.