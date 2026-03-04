Il barlettano Giuseppe Arcieri trionfa negli Stati Uniti: premio internazionale per “Ombre nella Fede”

Un nuovo motivo di orgoglio per Barletta e per il territorio. Il regista barlettano Giuseppe Arcieri conquista gli Stati Uniti vincendo ai New Jersey Film Awards, uno dei festival dedicati al cinema indipendente internazionale.Il riconoscimento arriva per il cortometraggio Ombre nella Fede, opera intensa e surreale che affronta il conflitto tra fede, visione e repressione. Il trailer del film era già stato presentato all'82ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, all'interno del Venice Production Bridge durante il 31° Forum Paolo Micalizzi – "Il cinema è Fedic", segnando un primo importante passo nel percorso internazionale del progetto.La sceneggiatura porta anche la firma di Angela Daloiso, scritta in collaborazione con Arcieri, contribuendo alla costruzione di un impianto narrativo capace di intrecciare spiritualità, tensione psicologica e ricerca simbolica.Girato interamente a Canosa di Puglia, tra le suggestive Cave Leone, il film si ispira alla storia vera di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. Protagonista è l'attore canosino Donato Colucci, affiancato da Maria Schino e Gianni Fimiani. La produzione è firmata da Michele Piazzolla.Determinante il contributo del compositore romano Federico Briccarello, autore delle musiche originali, mentre il sound design e la post-produzione sono stati curati da Giorgio Giannini. Fondamentale anche il lavoro del direttore della fotografia Andrea Sponsillo, che ha contribuito a definire l'identità visiva dell'opera.Nel commentare il premio, Arcieri ha espresso gratitudine alla giuria e all'organizzazione del festival, dedicando il riconoscimento a chi continua a credere nell'arte e nella cultura nonostante le difficoltà del momento storico.Un successo che non rappresenta solo un traguardo personale, ma un risultato che valorizza l'intero territorio, confermando come anche dalla Puglia possano nascere progetti capaci di affermarsi sulla scena cinematografica internazionale.