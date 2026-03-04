Il barlettano Giuseppe Arcieri trionfa negli Stati Uniti
Il barlettano Giuseppe Arcieri trionfa negli Stati Uniti
La città

Il barlettano Giuseppe Arcieri trionfa negli Stati Uniti: premio internazionale per “Ombre nella Fede”

Il regista ha vinto ai New Jersey Film Awards, uno dei festival dedicati al cinema indipendente internazionale

Barletta - mercoledì 4 marzo 2026 14.43 Comunicato Stampa
Un nuovo motivo di orgoglio per Barletta e per il territorio. Il regista barlettano Giuseppe Arcieri conquista gli Stati Uniti vincendo ai New Jersey Film Awards, uno dei festival dedicati al cinema indipendente internazionale.

Il riconoscimento arriva per il cortometraggio Ombre nella Fede, opera intensa e surreale che affronta il conflitto tra fede, visione e repressione. Il trailer del film era già stato presentato all'82ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, all'interno del Venice Production Bridge durante il 31° Forum Paolo Micalizzi – "Il cinema è Fedic", segnando un primo importante passo nel percorso internazionale del progetto.

La sceneggiatura porta anche la firma di Angela Daloiso, scritta in collaborazione con Arcieri, contribuendo alla costruzione di un impianto narrativo capace di intrecciare spiritualità, tensione psicologica e ricerca simbolica.

Girato interamente a Canosa di Puglia, tra le suggestive Cave Leone, il film si ispira alla storia vera di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli. Protagonista è l'attore canosino Donato Colucci, affiancato da Maria Schino e Gianni Fimiani. La produzione è firmata da Michele Piazzolla.

Determinante il contributo del compositore romano Federico Briccarello, autore delle musiche originali, mentre il sound design e la post-produzione sono stati curati da Giorgio Giannini. Fondamentale anche il lavoro del direttore della fotografia Andrea Sponsillo, che ha contribuito a definire l'identità visiva dell'opera.

Nel commentare il premio, Arcieri ha espresso gratitudine alla giuria e all'organizzazione del festival, dedicando il riconoscimento a chi continua a credere nell'arte e nella cultura nonostante le difficoltà del momento storico.

Un successo che non rappresenta solo un traguardo personale, ma un risultato che valorizza l'intero territorio, confermando come anche dalla Puglia possano nascere progetti capaci di affermarsi sulla scena cinematografica internazionale.
  • Cinema
Altri contenuti a tema
Il cinema torna nel quartiere Borgovilla con il Cineforum dell'Ambulatorio Popolare di Barletta Eventi Il cinema torna nel quartiere Borgovilla con il Cineforum dell'Ambulatorio Popolare di Barletta Appuntamento ogni venerdì alle ore 19.30
Il sindaco Cannito premia il regista barlettano Giuseppe Arcieri Attualità Il sindaco Cannito premia il regista barlettano Giuseppe Arcieri Arcieri: «Ricevere questo attestato dalla mia città ha per me un valore speciale»
Nasce a Barletta il Cinema popolare: la cultura rinasce nel quartiere Borgovilla Associazioni Nasce a Barletta il Cinema popolare: la cultura rinasce nel quartiere Borgovilla Racconta il progetto ai nostri microfoni il presidente dell’Ambulatorio popolare di Barletta Cosimo Matteucci
Il regista coratino Paolo Strippoli incontra il pubblico a Barletta Eventi Il regista coratino Paolo Strippoli incontra il pubblico a Barletta Appuntamento al Paoliteama Paolillo per raccontare del suo film "La valle dei sorrisi"
Lo spot vincente del Liceo "Cafiero" di Barletta arriva nei cinema della provincia Scuola e Lavoro Lo spot vincente del Liceo "Cafiero" di Barletta arriva nei cinema della provincia Dal 22 settembre proiezione nelle multisale BAT dello spot sulla sicurezza sul lavoro
1 Barletta alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia con “Ombre nella Fede” Eventi Barletta alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia con “Ombre nella Fede” A rappresentare la città sono stati Giuseppe Arcieri, regista e co-sceneggiatore del film, e Michele Piazzolla, produttore
A Venezia un film dedicato alla storia vera di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli Eventi A Venezia un film dedicato alla storia vera di Mons. Angelo Raffaele Dimiccoli “Ombre nella Fede”: un viaggio nell’anima tra luce e oscurità grazie al regista barlettano Arcieri
Al via la IV edizione del South Italy International Film Festival a Barletta Eventi Al via la IV edizione del South Italy International Film Festival a Barletta In programma dal 18 al 20 luglio
Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Collettivo Exit: "Classe politica inadeguata "
4 marzo 2026 Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Collettivo Exit: "Classe politica inadeguata"
Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Lodispoto: "Autorizzazione non di mia competenza "
4 marzo 2026 Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Lodispoto: "Autorizzazione non di mia competenza"
Tre giovanissime barlettane sul podio: oro agli Italiani Indoor di tiro con l’arco
4 marzo 2026 Tre giovanissime barlettane sul podio: oro agli Italiani Indoor di tiro con l’arco
Primo appuntamento di "Tende Incantate ": grande partecipazione, oltre 350 bambini
4 marzo 2026 Primo appuntamento di "Tende Incantate": grande partecipazione, oltre 350 bambini
Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Albanese: "Resta ferma opposizione, valuteremo ogni contromossa "
4 marzo 2026 Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Albanese: "Resta ferma opposizione, valuteremo ogni contromossa"
Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: al centro il sistema irriguo e le condizioni delle dighe
4 marzo 2026 Agricoltura, Andrea Ferri (FdI) incontra l’assessore Paolicelli: al centro il sistema irriguo e le condizioni delle dighe
Ampliamento discarica Daisy, Fratelli d'Italia Barletta: "Responsabilità chiare e individuate "
4 marzo 2026 Ampliamento discarica Daisy, Fratelli d'Italia Barletta: "Responsabilità chiare e individuate"
“Donne, plurale femminile”: a Barletta il festival culturale multidisciplinare dedicato alla narrazione del femminile
4 marzo 2026 “Donne, plurale femminile”: a Barletta il festival culturale multidisciplinare dedicato alla narrazione del femminile
Nuovi parcheggi e aree verdi in via delle Querce e via Carlo Alberto Dalla Chiesa
4 marzo 2026 Nuovi parcheggi e aree verdi in via delle Querce e via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Rifiuti abbandonati e gravi carenze di sicurezza, sospesa azienda tessile di Barletta
4 marzo 2026 Rifiuti abbandonati e gravi carenze di sicurezza, sospesa azienda tessile di Barletta
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.