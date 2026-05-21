Speciale
Riaperto oggi a Barletta il Supermercato Dok di Via Palestro: tra le novità il nuovo reparto Forneria
Un progetto che rientra nel piano industriale 2026/27 con un investimento di circa 3 milioni
Barletta - giovedì 21 maggio 2026 15.29 Sponsorizzato
Riaperto oggi a Barletta il Supermercato Dok di Via Palestro 55/A. Con un investimento di circa 3 milioni di euro rientra nel piano industriale 2025/2026 del nostro Gruppo che prevede in Puglia dieci nuove aperture e undici ristrutturazioni per un investimento complessivo di 128 milioni di euro.
Confermato tutto il personale già in forza prima della ristrutturazione (19 persone) e aggiunti 5 neo assunti. A disposizione dei clienti tutti i reparti freschi con particolare attenzione all'ortofrutta, con vasto assortimento di frutta e verdura anche biologica. Tra le novità più interessanti che arricchiscono l'esperienza di acquisto troviamo il nuovo Forneria, uno spazio pensato per regalare ai nostri clienti una pausa di gusto e benessere all'interno del supermercato con rosticceria e focacce sfornate ogni giorno.
A completare l'offerta una ricca linea di prodotti etici a marchio IAMME che contribuiscono a contrastare lo sfruttamento del lavoro nei campi, frutto del progetto avviato in collaborazione con l'associazione No Cap attiva nella lotta al caporalato.
Confermato tutto il personale già in forza prima della ristrutturazione (19 persone) e aggiunti 5 neo assunti. A disposizione dei clienti tutti i reparti freschi con particolare attenzione all'ortofrutta, con vasto assortimento di frutta e verdura anche biologica. Tra le novità più interessanti che arricchiscono l'esperienza di acquisto troviamo il nuovo Forneria, uno spazio pensato per regalare ai nostri clienti una pausa di gusto e benessere all'interno del supermercato con rosticceria e focacce sfornate ogni giorno.
A completare l'offerta una ricca linea di prodotti etici a marchio IAMME che contribuiscono a contrastare lo sfruttamento del lavoro nei campi, frutto del progetto avviato in collaborazione con l'associazione No Cap attiva nella lotta al caporalato.