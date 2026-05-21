Supermercato Dok di Via Palestro
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Riaperto oggi a Barletta il Supermercato Dok di Via Palestro: tra le novità il nuovo reparto Forneria

Un progetto che rientra nel piano industriale 2026/27 con un investimento di circa 3 milioni

Barletta - giovedì 21 maggio 2026 15.29 Sponsorizzato
Riaperto oggi a Barletta il Supermercato Dok di Via Palestro 55/A. Con un investimento di circa 3 milioni di euro rientra nel piano industriale 2025/2026 del nostro Gruppo che prevede in Puglia dieci nuove aperture e undici ristrutturazioni per un investimento complessivo di 128 milioni di euro.

Confermato tutto il personale già in forza prima della ristrutturazione (19 persone) e aggiunti 5 neo assunti. A disposizione dei clienti tutti i reparti freschi con particolare attenzione all'ortofrutta, con vasto assortimento di frutta e verdura anche biologica. Tra le novità più interessanti che arricchiscono l'esperienza di acquisto troviamo il nuovo Forneria, uno spazio pensato per regalare ai nostri clienti una pausa di gusto e benessere all'interno del supermercato con rosticceria e focacce sfornate ogni giorno.

A completare l'offerta una ricca linea di prodotti etici a marchio IAMME che contribuiscono a contrastare lo sfruttamento del lavoro nei campi, frutto del progetto avviato in collaborazione con l'associazione No Cap attiva nella lotta al caporalato.
12 fotoSupermercato Dok di Via Palestro
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