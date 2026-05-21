Francesco Lotoro ospite al Maggio dei Libri di Barletta con il suo nuovo libro “Future Memories”

Oggi alle ore 18 a Barletta, presso la Sala Conferenze "Antonio Bernardini" della Biblioteca di Comunità presso Palazzo San Domenico (C.so Cavour, 80), nell'ambito della manifestazione Il Maggio dei Libri promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, il musicista Francesco Lotoro presenterà il libro Future Memories. Lotoro's journey to save the lost music (ILMC Edizioni) a cura della Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria ETS di Barletta.Nella presentazione del libro e nella trattazione delle tematiche correlate. L'autore sarà affiancato dal giornalista Gianluca Veneziani della Redazione RAI del TGR Puglia. Il libro Future Memories è il resoconto di tre anni di viaggi (2022-2024) compiuti da Lotoro in giro per il mondo allo scopo di ricercare e acquisire manoscritti musicali, strumenti musicali e materiali bibliografici riguardanti la produzione musicale in Campi di concentramento, internamento, sterminio e altri siti di cattività civile e militare aperti tra il 1933 e il 1953 nonché di raccogliere testimonianze umane sul rispettivo contesto.Il volume è una sorta di reportage illustrato su una ricerca che, grazie a un meticoloso lavoro di recupero non di rado finalizzati a interi archivi donati da chi segue e apprezza la mission culturale della Fondazione ILMC, continua ad arricchire di preziosi documenti un archivio destinato a consultazione, studio, esecuzione in concerto e registrazione discografica da parte di studiosi e musicisti.La parte narrativa del volume è integrata da una ricca sezione iconografica volta a documentare la complessa esperienza del viaggio di ricerca, gli incontri con personalità determinanti per la riuscita dell'operazione di recupero (musicisti sopravvissuti, eredi di musicisti scomparsi, dirigenti e funzionari di istituzioni culturali, librai antiquari) e, naturalmente, alcuni tra i più importanti materiali recuperati.I viaggi rappresentati nel volume fanno parte del progetto Future Memories. 100 viaggi alla ricerca della musica perduta sostenuto da Claims Conference (ente internazionale senza scopo di lucro che si batte per la restituzione dei beni ebraici rubati durante la Shoah e per sostenere i sopravvissuti) oltre che da Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Rothschild Foundation Hanadiv Europe, Righteous Persons Foundation e Puglia Culture (Regione Puglia).L'incontro con Lotoro è uno degli appuntamenti della manifestazione nazionale Il Maggio dei Libri che a Barletta si tiene dal 5 al 31 maggio all'insegna dello slogan "Ogni libro è una creatura viva" e che prevede un fitto programma di incontri e attività che pressoché quotidianamente polarizzerà la pubblica attenzione."Anche quest'anno – spiega l'Assessore alla Cultura del Comune di Barletta Oronzo Cilli – il Maggio dei Libri è espressione della volontà istituzionale di chiamare a raccolta la comunità sensibilizzando ogni generazione al fascino della lettura. La pluralità di temi e generi letterari calendarizzati ci avvicineranno alla conoscenza dell'universo libro che rappresenta tutt'oggi un veicolo insuperabile per studiare le infinite ramificazioni del sapere. Anche le iniziative collaterali accresceranno l'interesse della rassegna soprattutto nei giovanissimi che aspettiamo numerosi nelle nostre biblioteche".