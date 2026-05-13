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Lavori sulla rete elettrica: modifiche alla viabilità e divieti di sosta a Barletta

Le zone e aree interessate

Barletta - mercoledì 13 maggio 2026 13.19 Comunicato Stampa
Per permettere il ripristino del manto stradale su tratti già soggetti a lavori di scavo per la posa di cavi elettrici è stata disposta l'istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata (dalle ore 07,00 alle ore 17,00) a partire dal 14 Maggio fino al 30 Giugno (o a cessate esigenze) sui seguenti tratti stradali: Vicinale San Marco - Vicinale Petraro – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Via Dante Alighieri – Via Boccaccio (solo nei tratti soggetti ai lavori).

Per nuovi lavori di posa di cavi elettrici è stato istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata (dalle ore 07,30 alle ore 17,00) dal 18 Maggio al 22 sul tratto di strada costeggiante il complesso residenziale Colosseo compreso tra Via Leonardo da Vinci a Via Vittorio Veneto.
  • Lavori pubblici
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