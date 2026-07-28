Pierpaolo Grimaldi
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La città

Lavori stadio Puttilli, Grimaldi: "Si parte, firmato il verbale di consegna"

Tutto pronto per l'adeguamento dell'impianto alla Serie C 26/27

Barletta - martedì 28 luglio 2026 14.41
Il Comune di Barletta ha firmato il verbale di consegna dei lavori e la manutenzione dello stadio Cosimo Puttilli può finalmente partire. L'interramento delle panchine e altre modifiche strutturali interesseranno l'impianto di via Vittorio Veneto nelle prossime settimane, in modo da renderlo fruibile e rispondente ai parametri fissati dalla Serie C per la stagione 2026/2027.

«Saremo pronti per l'inizio del campionato e consegneremo al Barletta Calcio una struttura funzionale – spiega l'Assessore all'Urbanistica Pierpaolo Grimaldi per poi rispettare anche le prescrizioni in deroga fissate per l'1 febbraio 2027. Siamo ben consapevoli del bene comune che rappresenta la nostra squadra di calcio e sono felice del fatto che i nostri uffici si siano interfacciati adeguatamente con la Lega Pro e con il club per far sì che si potessero comprendere le necessità più stringenti».

Non sono mancate le difficoltà logistiche e Grimaldi lo specifica: «Abbiamo dovuto accelerare per espletare le pratiche burocratiche necessarie, in più siamo in periodo di ferie e tutto ciò può creare qualche disagio, ma abbiamo chiesto all'impresa di terminare quantomeno i lavori edili relativi alle panchine entro il 7 o l'8 agosto, installando le nuove strutture subito dopo Ferragosto».

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