Lavori stadio Puttilli, Grimaldi: "Si parte, firmato il verbale di consegna"

Ilha firmato il verbale di consegna dei lavori e la manutenzione delloCosimo Puttilli può finalmente partire. L'interramento delle panchine e altre modifiche strutturali interesseranno l'impianto di via Vittorio Veneto nelle prossime settimane, in modo da renderlo fruibile e rispondente ai parametri fissati dalla Serie C per la stagione 2026/2027.«Saremo pronti per l'inizio del campionato e consegneremo al Barletta Calcio una struttura funzionale – spiega l'Assessore all'Urbanistica Pierpaolo– per poi rispettare anche le prescrizioni in deroga fissate per l'1 febbraio 2027. Siamo ben consapevoli del bene comune che rappresenta la nostra squadra di calcio e sono felice del fatto che i nostri uffici si siano interfacciati adeguatamente con la Lega Pro e con il club per far sì che si potessero comprendere le necessità più stringenti».Non sono mancate le difficoltà logistiche elo specifica: «Abbiamo dovuto accelerare per espletare le pratiche burocratiche necessarie, in più siamo in periodo di ferie e tutto ciò può creare qualche disagio, ma abbiamo chiesto all'impresa di terminare quantomeno i lavori edili relativi alle panchine entro il 7 o l'8 agosto, installando le nuove strutture subito dopo Ferragosto».