​Trionfo per il regista barlettano Arcieri: ​premi all’AMURA e al Corto e Cultura Film Festival

Il doppio successo all'AMURA International Film Festival

I trionfi a Manfredonia tra regia e distribuzione

Un mese di luglio all'insegna di prestigiosi riconoscimenti per il cinema pugliese e per il regista e distributore barlettano, pluripremiato in due dei più importanti appuntamenti cinematografici della regione: l'e ladi Manfredonia.Sabato 11 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Repubblica ad Altamura, si è svolta la cerimonia di chiusura e Gala di premiazione dell'AMURA. L'evento, magistralmente condotto da Emanuela Tittocchia con la partecipazione della madrina Irene Antonucci, è stato il culmine della manifestazione organizzata dall'Accademia Obiettivo Successo (fondata nel 2003) sotto la direzione artistica di Cinzia Clemente.La giuria d'eccezione, presieduta dal celebre attore Marzio Honorato e composta da Rosa Lorusso, Vito Lopriore, Corrado Ardone e Anna Piscopo, ha tributato a Giuseppe Arcieri due premi di altissimo profilo.Il film d'apertura del festival, Rugiada di Vita documentario diretto da Arcieri e dedicato alla novantenne pittrice barlettana Maria Picardi Coliac è stato insignito del, ritirato dal regista con la seguente motivazione:«Per aver trasformato il tempo in bellezza, l'esperienza in arte e la determinazione in libertà. Come una rugiada che rinnova la vita ogni giorno, questo premio celebra le donne che continuano a evolversi, ispirando le nuove generazioni con il loro coraggio, la loro creatività e la loro capacità di lasciare un segno autentico nel mondo. Maria Picardi Coliac rappresenta in modo esemplare questa visione: oltre novant'anni dedicati all'arte, più di cento mostre e una vita vissuta come testimonianza di indipendenza, passione e crescita continua. Il documentario racconta proprio questo percorso umano e artistico.»A questo si è aggiunto l', consegnato direttamente da Marzio Honorato, per il cortometraggio Ombre nella Fede, opera ispirata alla figura di Mons. Dimiccoli. La motivazione della giuria ha evidenziato:«Per aver saputo trasformare una storia vera in un intenso viaggio cinematografico tra fede, dubbio e ricerca interiore. Con una narrazione evocativa e una forte identità visiva, Ombre nella Fede affronta con coraggio il conflitto tra luce e oscurità dell'animo umano offrendo una riflessione profonda sul valore della spiritualità e speranza.»Arcieri ha espresso profonda gratitudine alla Direttrice Artistica Cinzia Clemente, a Federica Costanzo, Chief Marketing Officer di Kocca, per il premio assegnato e per aver creduto e dato valore a questo progetto e l'Emerging Voices Award per "Ombre nella Fede". alla prestigiosa giuria, allo staff e a tutti i volontari che hanno reso possibile il successo dell'AMURA.Il percorso vincente è proseguito sabato 25 luglio presso la Lega Navale di Manfredonia, in occasione del Corto e Cultura Film Festival, organizzato dall'Associazione Culturale di Promozione Sociale "Angeli" di Manfredonia.Qui, Ombre nella Fede ha conquistato il premio come, riconosciuto «Per aver affrontato il tormento interiore e il conflitto spirituale con sensibilità, autenticità e grande forza espressiva».Arcieri ha trionfato anche in veste di distributor per il premioassegnato a In eterno Amore del regista Paul J. Scotter. L'opera è prodotta dalla Prometheus Production (Maurizio De Benedittis Founder e CEO, Rossella Orlando Presidente, con la collaborazione di Joele Rutigliano). Il lungometraggio è stato premiato con la seguente motivazione:«Per la capacità di raccontare con profondità e sensibilità una storia universale, dove l'amore diventa forza capace di attraversare il tempo, le difficoltà e le fragilità umane. Un film che unisce emozione, cura narrativa e intensità visiva, conducendo lo spettatore in un viaggio autentico nei sentimenti e nelle relazioni. A Paul J. Scotter il riconoscimento per un'opera capace di emozionare e lasciare una traccia nel cuore del pubblico.»A conclusione della serata, Arcieri ha rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente e Festival Director Anna Rita Caracciolo e al C.E.O. Matteo Conoscitore per l'impeccabile organizzazione e per l'impegno costante nella valorizzazione dell'arte cinematografica nel territorio pugliese. Un mese di luglio all'insegna di prestigiosi riconoscimenti per il cinema pugliese e per il regista e distributore barlettano, pluripremiato in due dei più importanti appuntamenti cinematografici della regione: l'e ladi Manfredonia.