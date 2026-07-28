La città
Trionfo per il regista barlettano Arcieri: premi all’AMURA e al Corto e Cultura Film Festival
Premiato per la regia di "Rugiada di Vita" e "Ombre nella Fede" e per la distribuzione di "In eterno Amore"
Barletta - martedì 28 luglio 2026 10.36 Comunicato Stampa
Un mese di luglio all'insegna di prestigiosi riconoscimenti per il cinema pugliese e per il regista e distributore barlettano Giuseppe Arcieri, pluripremiato in due dei più importanti appuntamenti cinematografici della regione: l'AMURA – Altamura International Film Festival e la 19ª edizione del Corto e Cultura Film Festival di Manfredonia.
La giuria d'eccezione, presieduta dal celebre attore Marzio Honorato e composta da Rosa Lorusso, Vito Lopriore, Corrado Ardone e Anna Piscopo, ha tributato a Giuseppe Arcieri due premi di altissimo profilo.
Il film d'apertura del festival, Rugiada di Vita documentario diretto da Arcieri e dedicato alla novantenne pittrice barlettana Maria Picardi Coliac è stato insignito del Premio Speciale KOCCA: "Donna in Evoluzione – Rugiada di Vita", ritirato dal regista con la seguente motivazione:
«Per aver trasformato il tempo in bellezza, l'esperienza in arte e la determinazione in libertà. Come una rugiada che rinnova la vita ogni giorno, questo premio celebra le donne che continuano a evolversi, ispirando le nuove generazioni con il loro coraggio, la loro creatività e la loro capacità di lasciare un segno autentico nel mondo. Maria Picardi Coliac rappresenta in modo esemplare questa visione: oltre novant'anni dedicati all'arte, più di cento mostre e una vita vissuta come testimonianza di indipendenza, passione e crescita continua. Il documentario racconta proprio questo percorso umano e artistico.»
A questo si è aggiunto l'Emerging Voices Award, consegnato direttamente da Marzio Honorato, per il cortometraggio Ombre nella Fede, opera ispirata alla figura di Mons. Dimiccoli. La motivazione della giuria ha evidenziato:
«Per aver saputo trasformare una storia vera in un intenso viaggio cinematografico tra fede, dubbio e ricerca interiore. Con una narrazione evocativa e una forte identità visiva, Ombre nella Fede affronta con coraggio il conflitto tra luce e oscurità dell'animo umano offrendo una riflessione profonda sul valore della spiritualità e speranza.»
Arcieri ha espresso profonda gratitudine alla Direttrice Artistica Cinzia Clemente, a Federica Costanzo, Chief Marketing Officer di Kocca, per il premio assegnato e per aver creduto e dato valore a questo progetto e l'Emerging Voices Award per "Ombre nella Fede". alla prestigiosa giuria, allo staff e a tutti i volontari che hanno reso possibile il successo dell'AMURA.
Qui, Ombre nella Fede ha conquistato il premio come Miglior Cortometraggio Spirituale, riconosciuto «Per aver affrontato il tormento interiore e il conflitto spirituale con sensibilità, autenticità e grande forza espressiva».
Arcieri ha trionfato anche in veste di distributor per il premio Best Feature Film assegnato a In eterno Amore del regista Paul J. Scotter. L'opera è prodotta dalla Prometheus Production (Maurizio De Benedittis Founder e CEO, Rossella Orlando Presidente, con la collaborazione di Joele Rutigliano). Il lungometraggio è stato premiato con la seguente motivazione:
«Per la capacità di raccontare con profondità e sensibilità una storia universale, dove l'amore diventa forza capace di attraversare il tempo, le difficoltà e le fragilità umane. Un film che unisce emozione, cura narrativa e intensità visiva, conducendo lo spettatore in un viaggio autentico nei sentimenti e nelle relazioni. A Paul J. Scotter il riconoscimento per un'opera capace di emozionare e lasciare una traccia nel cuore del pubblico.»
A conclusione della serata, Arcieri ha rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente e Festival Director Anna Rita Caracciolo e al C.E.O. Matteo Conoscitore per l'impeccabile organizzazione e per l'impegno costante nella valorizzazione dell'arte cinematografica nel territorio pugliese. Un mese di luglio all'insegna di prestigiosi riconoscimenti per il cinema pugliese e per il regista e distributore barlettano Giuseppe Arcieri, pluripremiato in due dei più importanti appuntamenti cinematografici della regione: l'AMURA – Altamura International Film Festival e la 19ª edizione del Corto e Cultura Film Festival di Manfredonia.
Il doppio successo all'AMURA International Film FestivalSabato 11 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Repubblica ad Altamura, si è svolta la cerimonia di chiusura e Gala di premiazione dell'AMURA. L'evento, magistralmente condotto da Emanuela Tittocchia con la partecipazione della madrina Irene Antonucci, è stato il culmine della manifestazione organizzata dall'Accademia Obiettivo Successo (fondata nel 2003) sotto la direzione artistica di Cinzia Clemente.
La giuria d'eccezione, presieduta dal celebre attore Marzio Honorato e composta da Rosa Lorusso, Vito Lopriore, Corrado Ardone e Anna Piscopo, ha tributato a Giuseppe Arcieri due premi di altissimo profilo.
Il film d'apertura del festival, Rugiada di Vita documentario diretto da Arcieri e dedicato alla novantenne pittrice barlettana Maria Picardi Coliac è stato insignito del Premio Speciale KOCCA: "Donna in Evoluzione – Rugiada di Vita", ritirato dal regista con la seguente motivazione:
«Per aver trasformato il tempo in bellezza, l'esperienza in arte e la determinazione in libertà. Come una rugiada che rinnova la vita ogni giorno, questo premio celebra le donne che continuano a evolversi, ispirando le nuove generazioni con il loro coraggio, la loro creatività e la loro capacità di lasciare un segno autentico nel mondo. Maria Picardi Coliac rappresenta in modo esemplare questa visione: oltre novant'anni dedicati all'arte, più di cento mostre e una vita vissuta come testimonianza di indipendenza, passione e crescita continua. Il documentario racconta proprio questo percorso umano e artistico.»
A questo si è aggiunto l'Emerging Voices Award, consegnato direttamente da Marzio Honorato, per il cortometraggio Ombre nella Fede, opera ispirata alla figura di Mons. Dimiccoli. La motivazione della giuria ha evidenziato:
«Per aver saputo trasformare una storia vera in un intenso viaggio cinematografico tra fede, dubbio e ricerca interiore. Con una narrazione evocativa e una forte identità visiva, Ombre nella Fede affronta con coraggio il conflitto tra luce e oscurità dell'animo umano offrendo una riflessione profonda sul valore della spiritualità e speranza.»
Arcieri ha espresso profonda gratitudine alla Direttrice Artistica Cinzia Clemente, a Federica Costanzo, Chief Marketing Officer di Kocca, per il premio assegnato e per aver creduto e dato valore a questo progetto e l'Emerging Voices Award per "Ombre nella Fede". alla prestigiosa giuria, allo staff e a tutti i volontari che hanno reso possibile il successo dell'AMURA.
I trionfi a Manfredonia tra regia e distribuzioneIl percorso vincente è proseguito sabato 25 luglio presso la Lega Navale di Manfredonia, in occasione del Corto e Cultura Film Festival, organizzato dall'Associazione Culturale di Promozione Sociale "Angeli" di Manfredonia.
Qui, Ombre nella Fede ha conquistato il premio come Miglior Cortometraggio Spirituale, riconosciuto «Per aver affrontato il tormento interiore e il conflitto spirituale con sensibilità, autenticità e grande forza espressiva».
Arcieri ha trionfato anche in veste di distributor per il premio Best Feature Film assegnato a In eterno Amore del regista Paul J. Scotter. L'opera è prodotta dalla Prometheus Production (Maurizio De Benedittis Founder e CEO, Rossella Orlando Presidente, con la collaborazione di Joele Rutigliano). Il lungometraggio è stato premiato con la seguente motivazione:
«Per la capacità di raccontare con profondità e sensibilità una storia universale, dove l'amore diventa forza capace di attraversare il tempo, le difficoltà e le fragilità umane. Un film che unisce emozione, cura narrativa e intensità visiva, conducendo lo spettatore in un viaggio autentico nei sentimenti e nelle relazioni. A Paul J. Scotter il riconoscimento per un'opera capace di emozionare e lasciare una traccia nel cuore del pubblico.»
A conclusione della serata, Arcieri ha rivolto un sentito ringraziamento alla Presidente e Festival Director Anna Rita Caracciolo e al C.E.O. Matteo Conoscitore per l'impeccabile organizzazione e per l'impegno costante nella valorizzazione dell'arte cinematografica nel territorio pugliese. Un mese di luglio all'insegna di prestigiosi riconoscimenti per il cinema pugliese e per il regista e distributore barlettano Giuseppe Arcieri, pluripremiato in due dei più importanti appuntamenti cinematografici della regione: l'AMURA – Altamura International Film Festival e la 19ª edizione del Corto e Cultura Film Festival di Manfredonia.