Venezia chiama Barletta: nasce la "Rotta del Sale", un ponte culturale tra memoria, storia e identità

La città di Barletta consolida il proprio ruolo di crocevia culturale grazie a un'importante rete di collaborazioni che unisce realtà associative provenienti da diverse regioni d'Italia. Un percorso che, nel segno della memoria storica e della valorizzazione del patrimonio nazionale, ha già prodotto risultati concreti e promette nuovi sviluppi.



In due significative occasioni, la Biblioteca Comunale di Barletta ha arricchito il proprio patrimonio librario con preziose opere dedicate alla storia di Venezia e del Veneto. I volumi sono stati accolti con vivo apprezzamento dall'Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli, e dal responsabile della Biblioteca Comunale, Emanuele Romallo, testimoniando il valore di una collaborazione nata tra l'Associazione Cavanisti di Mira e la neonata associazione culturale veneziana "La Terra dei Padri", fondata dal barlettano Cav. Filomeno Porcelluzzi.



A questa virtuosa iniziativa si è recentemente unita anche l'associazione triestina "Parleranno le Pietre", presieduta da Vania Ignazio, pugliese originario di San Ferdinando di Puglia. Con un gesto di grande sensibilità culturale, il presidente ha donato alla Biblioteca Comunale alcuni esemplari della sua più recente pubblicazione, dedicata alle straordinarie vicende dei decorati al Valor Militare delle due Guerre Mondiali, contribuendo così ad arricchire ulteriormente il patrimonio documentale a disposizione della collettività.



Un sentito ringraziamento è rivolto al Presidente dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) di Barletta, Cav. Ruggiero Graziano, che con il suo costante impegno ha svolto un ruolo determinante nel creare un solido ponte tra queste realtà culturali e l'Amministrazione comunale, favorendo la nascita di una rete di collaborazione destinata a crescere nel tempo.



Parole di sincera gratitudine sono rivolte anche a Gianni Marchiori, Presidente dell'Associazione Cavanisti di Mira (Venezia), per la disponibilità, la sensibilità e la preziosa collaborazione dimostrate nel promuovere questo progetto di condivisione culturale. L'iniziativa rappresenta soltanto il primo passo di un percorso più ampio. Sono già allo studio nuove attività, incontri e scambi che rafforzeranno ulteriormente il legame tra Barletta, Venezia, Trieste e altri territori italiani, nella convinzione che la cultura sia il più efficace strumento di dialogo tra comunità.



Con questo spirito nasce ufficialmente la "Rotta del Sale", un progetto che intende ripercorrere idealmente gli antichi itinerari che nei secoli hanno unito l'Adriatico attraverso commerci, tradizioni e relazioni umane, trasformandoli oggi in un moderno percorso di incontro tra storia, memoria, identità e cultura. Un'iniziativa che guarda al futuro, fondata sulla consapevolezza che la conoscenza del passato rappresenta il presupposto indispensabile per costruire una società più unita, consapevole e custode del proprio patrimonio storico.