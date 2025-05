Promozione della cultura agricola, il ruolo delle biblioteche

Ruolo e attività delle biblioteche storiche nella ricerca, promozione e valorizzazione della cultura agricola italiana".È questo il tema della giornata di studio promossa, nell'ambito della "Settimana della biodiversità pugliese" dall'Accademia dei Georgofili, con il patrocinio della locale Amministrazione, per giovedì 22 Maggio 2025, alle ore 10, presso la palazzina Reichlin di Barletta, in viale Marconi.Di seguito il programma dell'iniziativa, finalizzata tra l'altro ad attribuire meritata visibilità alla location individuata per l'occasione, vale a dire la nuova biblioteca della ex Regia Cantina Sperimentale di Barletta, oggi sezione della biblioteca comunale "Sabino Loffredo".Necessario registrarsi. Sarà possibile seguire i lavori anche in diretta web Facebook https://meet.google.com/hev-mgfp-cyg?hs=224.In apertura i saluti istituzionali del Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e del Dirigente Regione Puglia Filiere agroalimentari e Accademia dei Georgofili, Luigi Trotta.A seguire interventi del Presidente nazionale dell'Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini (su "Il patrimonio bibliotecario, archivistico e fotografico dell'Accademia dei Georgofili: progetti e valorizzazione"); della Presidente della Cooperativa Lilith Med 2000, Esther la Rosa (parlerà di "Genesi e prospettive della nuova Biblioteca dell'ex Regia Cantina Sperimentale di Barletta"); dell'esponente CNR-IPSP e Accademia dei Georgofili,Pierfederico La Notte (argomenterà su "La ricerca storico-bibliografica per la tutela e la valorizzazione dell'agrobiodiversità: il caso della vite in Puglia nell'esperienza del progetto Re.Ge.Vi.P.); dell'esponente dell'Accademia dei Georgofili Antonio Massimiliano Apollonio (coinvolgerà la platea su "Comunicazione e trasmissione della cultura enologica per fronteggiare il calo dei consumi ed un difficile passaggio generazionale).Al termine dei lavori prevista degustazione di vini sperimentali ottenuti da vitigni minori recuperati.