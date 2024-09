36 foto «Un polo della cultura per Barletta», torna a vivere Palazzo San Domenico

Sorge a nuova vitacon i suoi rinnovati e luminosi spazi per creare quello che il sindaco Cosimo Cannito ha definito ildella città. Porte aperte questa mattina all'ex convento per unaallo storico immobile di fresca riqualificazione, nell'attesa del pomeriggio di oggi quando - alle ore 18 - avverrà l'inaugurazione e il rituale taglio del nastro.«Un palazzo che torna a vivere dopo 20 anni di oblio» ha spiegato il primo cittadino, illustrando tutti gli spazi che da lunedì saranno ufficialmente aperti alla cittadinanza: dall'ampio chiostro conalla sala conferenze, dalle sale lettura al primo piano al Polo bibliomuseale provinciale della Regione Puglia, sino alla sezione dedicata ai ragazzi. Già sede nel 1867 della biblioteca comunale e chiusa dal 2013, l'ex convento ospita dunque la nuova biblioteca pubblica dotata di impianti tecnologicamente avanzati, senza barriere architettoniche e con una dotazione di 20.000 volumi, con un investimento di ben 80mila euro di libri disponibili alla consultazione e per lo studio dei ragazzi. I lavori sono stati finanziati dai fondi nell'ambito del progettoalla quale l'Amministrazione comunale del Sindaco Pasquale Cascella aveva partecipato nel 2015, e portati ora a compimento dopo anni di vicissitudini e problematiche di vario genere, incluso lo stop legato al Covid.«Vogliamo dimostrare che Barletta non è una città pover di servizi culturali» rimarca il sindaco, che insieme al responsabile della biblioteca, spiega come questi spazi si vadano ad aggiungere a tutti i presidi già attivi e funzionali in città, dalla storicaal Castello a quella decentrata alfino a quella tematica dell'di recente inaugurazione.In particolare le nuove sale destinate alla lettura, allo studio e alla consultazione dei volumi sono dotate di postazioni moderne, con, in spazi luminosi e climatizzati in estate e in inverno. L'apertura sarà, e anche ilInoltre questa domenica è prevista, con orario di ingresso 10-13 e 17-21 l'apertura straordinaria con visite guidate (non è necessaria la prenotazione) in occasione dellePalazzo San Domenico a breve si prepara ad ospitare anche la locale Sezione della Società di Storia Patria della Puglia, gli uffici dell'Assessorato comunale alla Cultura e -- anche la sede dell'atteso Ufficio Scolastico provinciale.