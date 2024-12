Ecco gli “Stati Generali della Cultura di Barletta”

Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, a Palazzo San Domenico, si terranno gli "Stati Generali della Cultura 2025 della Città di Barletta", voluti dal Sindaco Cosimo Damiano Cannito e dall'assessore alla Cultura Oronzo Cilli, con il supporto della Commissione Consiliare Cultura. Un'idea lanciata dall'Amministrazione Comunale durante un proficuo incontro con le diverse realtà cittadine del settore Cultura e dello Spettacolo e successivamente condivisa dalle commissioni consiliari Cultura e Attività produttive.La due giorni degli "Stati Generali della Cultura 2025" punta a creare un momento di riflessione sul ruolo centrale della cultura nello sviluppo della città di Barletta, discutendo della valorizzazione del patrimonio culturale, delle risorse umane e delle competenze locali, promuovendo una visione inclusiva e partecipativa del futuro culturale cittadino.Si vuole favorire un confronto aperto e costruttivo tra l'Amministrazione Comunale e tutte le realtà associative, i professionisti della cultura e dello spettacolo. Un dialogo che punta a mettere a fuoco lo stato dell'arte e a discutere di strategie condivise per rafforzare l'identità culturale di Barletta e il suo ruolo di polo di riferimento regionale e nazionale.Coinvolgere attivamente le diverse componenti significa riconoscere la cultura come motore di crescita, innovazione e coesione sociale. Una città che riflette collettivamente sulla cultura non solo arricchisce la propria offerta ma rafforza anche il senso di appartenenza dei suoi cittadini, stimolando la creatività e le attività turistiche. Gli "Stati Generali della Cultura 2025" rappresentano, quindi, un'occasione unica per definire insieme un percorso sostenibile e visionario finalizzato a mettere al centro dello sviluppo futuro della città il patrimonio storico, artistico e umano di Barletta.La due giorni vedrà momenti di confronto aperti al pubblico e ai tavoli tematici tra chi opera, a tutti i livelli, nel campo della cultura e dello spettacolo.La partecipazione ai tavoli tematici è aperta a tutte le associazioni e agli operatori culturali, ai professionisti della cultura e dello spettacolo che operano nel campo dell'arte figurativa (compresa la fotografia), promozione della lettura, teatro, cinema, musica, danza, rievocazione storica e anche a quelle realtà che promuovono eventi culturali su temi generalisti.È possibile iscriversi alla due giorni mediante il seguente link https://forms.gle/JU4gGw924ZGRtgHZ8 entro il giorno 11 dicembre p.v.Questo processo di confronto sarà una base fondamentale per avviare la costruzione di politiche culturali solide e innovative, capaci di rispondere alle sfide contemporanee e di valorizzare la ricchezza della città in modo trasversale e inclusivo.Durante la due giorni, oltre alla presenza degli amministratori della Città di Barletta, hanno confermato la loro presenza l'assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola e i responsabili di Puglia Culture, il Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.Per l'organizzazione delle giornate ci si è avvalsi della collaborazione e del supporto dell'Agenzia per lo sviluppo e l'occupazione dell'area nord barese ofantina, per i facilitatori e la comunicazione, e dell'associazione Cultura e Spettacolo di Barletta.