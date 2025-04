"L'altra Puglia": un viaggio alla scoperta del territorio

nella sala conferenze del Palazzo San Domenico,l'incontro con l'autore del volumeLa pubblicazione è suddivisa in tre sezioni: C. Ognuna di esse è accompagnata da un racconto, corredato da schede di approfondimento e arricchito da immagini provenienti sia dalla tradizione pittorica pugliese ma anche da sperimentazioni contemporanee. "L'altra Puglia" non è solo un viaggio fisico, ma un'immersione nella bellezza del territorio.Durante l'incontro, l'intervento dell'Assessora Cultura Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia, Viviana Matrangola e i saluti istituzionali del sindaco Cosimo Cannito, del presidente Uni3 Barletta, Marcella Ruggiero e del presidente Club per l'UNESCO Barletta Daniela Ruggiero.