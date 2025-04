Giornata Regionale della Costa 2025: tante le iniziative a Barletta

Al via le attività in tutta la Regione

La Puglia celebrerà dal 6 al 12 Aprile la "Giornata Regionale della Costa" 2025 . L'evento è organizzato da Regione Puglia e Guardia Costiera con la Direzione Marittima di Bari e in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Comando Interregionale Marittimo Sud, ARPA Puglia, i Parchi regionali costieri e le Aree marine, Asset e oltre 40 associazioni ambientaliste regionali.Anche il comune di Barletta ha aderito all'iniziativa grazie all'intervento dei volontari di Retake, che con il coordinamento operativo dell'associazione di volontariato ambientalista 2HANDS, hanno coinvolto tutta la cittadinanza in attività gratuite di clean up, ovvero pulizia delle spiagge. Presenti anche due scolaresche della scuola media "Ettore Fieramosca".Subito dopo il Massawa, invece, presenti i volontari di Legambiente che con la loro cura e dedizione si sono interessati alla raccolta dei rifiuti nelle aree di nidificazione del Fratino.L'obiettivo, come spiegano i referenti delle associazioni ambientaliste, è quello di valorizzare il patrimonio costiero del nostro territorio con azioni concrete che iniziano con la pulizia delle spiagge ma che in realtà mirano a sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sulla cura delle nostre ricchezze naturali.Oggi, 7 aprile alle ore 9,30 presso il Castello cittadino, si terrà il convegno "Innovazione, sostenibilità e infrastrutture critiche marine nella gestione integrata della costa" al quale interverranno, tra gli altri, il Consigliere Delegato al Paesaggio, il Comandante della Direzione Marittima di Bari, il Comandante del Reparto operativo della Guardia di Finanza, il comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud e il dirigente Arpa Puglia.