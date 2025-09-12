Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»

Turismo nei mesi di spalla: un'opportunità per la Puglia

A Bisceglie l'estate non finisce il 14 settembre, ma con l'ultimo tramonto di settembre. Ci crede fermamente il lido "La Conchiglia": nonostante l'indicazione regionale per la Puglia preveda la possibilità della chiusura dei lidi dal 15 settembre, "La Conchiglia" - storica spiaggia urbana nel cuore della città - ha scelto di restare operativo fino a domenica 21 settembre, data in cui l'estate si conclude astronomicamente.È il quarto anno consecutivo che i gestori portano avanti questa decisione, con la volontà di garantire servizi completi (stabilimento balneare, ristorante e bar) anche a chi sceglie di vivere il mare nel mese di settembre.Dietro questa scelta c'è la visione di Nicola Pertuso, imprenditore del turismo e dell'intrattenimento, membro del direttivo nazionale Fipe-Confcommercio e consigliere della Camera di commercio di Bari. «È un sacrificio fisico e lo è anche economico, non lo nascondiamo – spiega – ma vogliamo accompagnare turisti e cittadini fino alla vera fine della stagione estiva. Settembre è un mese straordinario: il mare è caldo, la spiaggia più vivibile e i visitatori meritano di trovare servizi attivi».Pertuso ricorda anche come la cosiddetta "legge dalla Lega Nord di Bossi", che ha anticipato l'apertura delle scuole, abbia accorciato artificialmente la stagione estiva balneare a discapito del Sud, nonostante il clima qui è favorevole. «Noi crediamo che la Puglia possa e debba vivere il turismo balneare fino all'ultimo giorno d'estate».Settembre diventa così un banco di prova per il turismo di qualità. «Chi sceglie Bisceglie e il nostro territorio in generale a settembre – continua Pertuso – spesso proviene da altre regioni o dall'estero, e cerca tranquillità, buona cucina, servizi di livello. La nostra missione è farli stare bene: trovare un ombrellone aperto, un lettino, un caffè al bar, un pranzo vista mare senza sentirsi in una città già spenta».In un'estate segnata dal caro prezzi e da frequenti polemiche contro gli stabilimenti balneari, il lido "La Conchiglia" propone una "polemica al contrario": investire di più per offrire di più. «Siamo i primi a fare sacrifici nel mantenere aperte le nostre strutture perché è antieconomico – sottolinea Pertuso – ma lo facciamo perché crediamo nel valore del servizio di accoglienza turistica e nella bellezza del nostro territorio».