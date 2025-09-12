"La Conchiglia" a Bisceglie
Speciale

Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate»

La struttura resta aperta fino al domenica 21 settembre. Nicola Pertuso: «Un sacrificio, ma vogliamo dare un servizio in più ai turisti e alla città»

Barletta - venerdì 12 settembre 2025 12.19 Sponsorizzato
A Bisceglie l'estate non finisce il 14 settembre, ma con l'ultimo tramonto di settembre. Ci crede fermamente il lido "La Conchiglia": nonostante l'indicazione regionale per la Puglia preveda la possibilità della chiusura dei lidi dal 15 settembre, "La Conchiglia" - storica spiaggia urbana nel cuore della città - ha scelto di restare operativo fino a domenica 21 settembre, data in cui l'estate si conclude astronomicamente.

È il quarto anno consecutivo che i gestori portano avanti questa decisione, con la volontà di garantire servizi completi (stabilimento balneare, ristorante e bar) anche a chi sceglie di vivere il mare nel mese di settembre.

Dietro questa scelta c'è la visione di Nicola Pertuso, imprenditore del turismo e dell'intrattenimento, membro del direttivo nazionale Fipe-Confcommercio e consigliere della Camera di commercio di Bari. «È un sacrificio fisico e lo è anche economico, non lo nascondiamo – spiega – ma vogliamo accompagnare turisti e cittadini fino alla vera fine della stagione estiva. Settembre è un mese straordinario: il mare è caldo, la spiaggia più vivibile e i visitatori meritano di trovare servizi attivi».

Pertuso ricorda anche come la cosiddetta "legge dalla Lega Nord di Bossi", che ha anticipato l'apertura delle scuole, abbia accorciato artificialmente la stagione estiva balneare a discapito del Sud, nonostante il clima qui è favorevole. «Noi crediamo che la Puglia possa e debba vivere il turismo balneare fino all'ultimo giorno d'estate».

Turismo nei mesi di spalla: un'opportunità per la Puglia


Settembre diventa così un banco di prova per il turismo di qualità. «Chi sceglie Bisceglie e il nostro territorio in generale a settembre – continua Pertuso – spesso proviene da altre regioni o dall'estero, e cerca tranquillità, buona cucina, servizi di livello. La nostra missione è farli stare bene: trovare un ombrellone aperto, un lettino, un caffè al bar, un pranzo vista mare senza sentirsi in una città già spenta».

In un'estate segnata dal caro prezzi e da frequenti polemiche contro gli stabilimenti balneari, il lido "La Conchiglia" propone una "polemica al contrario": investire di più per offrire di più. «Siamo i primi a fare sacrifici nel mantenere aperte le nostre strutture perché è antieconomico – sottolinea Pertuso – ma lo facciamo perché crediamo nel valore del servizio di accoglienza turistica e nella bellezza del nostro territorio».
  • Mare
Altri contenuti a tema
Scossi dalle correnti a Barletta sulle tavole da SUP, salvati dai bagnini Cronaca Scossi dalle correnti a Barletta sulle tavole da SUP, salvati dai bagnini L'episodio è avvenuto giovedì scorso
In difficoltà nel mare di Barletta sul kite, salvato da un giovane bagnino Cronaca In difficoltà nel mare di Barletta sul kite, salvato da un giovane bagnino Numerosi gli interventi in questi giorni di vento intenso sulle coste pugliesi
"Il Mare in Tasca": una guida per la tutelare il Mediterraneo Territorio "Il Mare in Tasca": una guida per la tutelare il Mediterraneo Consigli eco-friendly per una maggiore protezione e consapevolezza
Dal comune un avviso pubblico per l’allestimento di una spiaggia inclusiva La città Dal comune un avviso pubblico per l’allestimento di una spiaggia inclusiva Le istruzioni per partecipare
La Puglia si conferma prima in Italia per l’eccellenza della qualità dell’acqua per il quinto anno consecutivo Attualità La Puglia si conferma prima in Italia per l’eccellenza della qualità dell’acqua per il quinto anno consecutivo I dati rilevati dal Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Piano delle Coste regionale: confronto (con polemiche) tra istituzioni, tecnici e politica Territorio Piano delle Coste regionale: confronto (con polemiche) tra istituzioni, tecnici e politica La proposta guidata dal consigliere regionale Stefano Lacatena divide la maggioranza e suscita critiche
Classificazione acque balneazione 2025, Caracciolo: «Secondo i dati Arpa, nella Bat qualità eccellente in tutti i punti di prelievo» Politica Classificazione acque balneazione 2025, Caracciolo: «Secondo i dati Arpa, nella Bat qualità eccellente in tutti i punti di prelievo» La nota del consigliere regionale
Giornata Regionale della Costa 2025: tante le iniziative a Barletta Associazioni Giornata Regionale della Costa 2025: tante le iniziative a Barletta Al via le attività in tutta la Regione
Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
12 settembre 2025 Castel dei Mondi, giù il sipario sul Festival. Ma c’è la ciliegina finale
Ricordato l'82° anniversario delle resistenza all'occupazione delle forze naziste
12 settembre 2025 Ricordato l'82° anniversario delle resistenza all'occupazione delle forze naziste
Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
12 settembre 2025 Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce
Arredamento d’interni, la professione dell’Interior Designer
12 settembre 2025 Arredamento d’interni, la professione dell’Interior Designer
Festa Ss. Nome di Maria di Nazaret: oggi lettura del documento di Aggregazione alla Casa di Loreto
12 settembre 2025 Festa Ss. Nome di Maria di Nazaret: oggi lettura del documento di Aggregazione alla Casa di Loreto
«La sicurezza ferroviaria a Barletta è a rischio: la Polfer opera in condizioni insostenibili»
12 settembre 2025 «La sicurezza ferroviaria a Barletta è a rischio: la Polfer opera in condizioni insostenibili»
Il Premier australiano Anthony Albanese riceve il catalogo della collezione De Nittis
12 settembre 2025 Il Premier australiano Anthony Albanese riceve il catalogo della collezione De Nittis
La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Barletta saluta don Francesco Paolo Doronzo
12 settembre 2025 La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Barletta saluta don Francesco Paolo Doronzo
12 settembre 1943: l’eccidio che segnò Barletta
12 settembre 2025 12 settembre 1943: l’eccidio che segnò Barletta
Carta “Dedicata a Te” 2025: al via la fase istruttoria
12 settembre 2025 Carta “Dedicata a Te” 2025: al via la fase istruttoria
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.