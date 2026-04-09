Social Video 1 minuto Barletta celebra la “Giornata del mare e della cultura marinara”

Questa mattina a Barletta è stata celebrata la, un'iniziativa nazionale, che si, con l'obiettivo di sviluppare laAnche quest'anno la, hanno organizzato varie giornate dedicate al mare,(custodi della conservazione e tutela del mare), al fine di sensibilizzare e sviluppare ulteriormente il concetto di "cittadinanza del mare".L'attività di sensibilizzazione,, si rifà agli obiettivi ed ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella, nella tutela del patrimonio ittico e dell'habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli«Questa è l'ennesima edizione che facciamo - spiega il- ed è una giornata particolare perché è aperta soprattutto agli studenti che devono iniziare ad apprezzare e tutelare quella che rappresenta una risorsa che non è esauribile. Per cui l'educazione marina va fatta sin da ora e noi come Lega Navale Italiana, e in particolare la sezione di Barletta, lo riteniamo un appuntamento importante».Alle ore 9 c'è stata l'accoglienza delle scolaresche da parte del. In seguito si è svolta una presentazione tematica a cura del personale della Capitaneria di porto di Barletta, dedicata ai comportamenti dia cura del dottor Michele Rizzi della SNS sezione di Zapponeta.«È bene che le nuove generazioni - afferma il- capiscano il legame unico che ha la nostra Nazione con il mare. Abbiamo 8mila chilometri di costa (di cui in Puglia circa mille) per cui riscoprire e rafforzare questo legame tra le nuove generazioni ed il mare ci permette di fare un salto nel passato e sperare in un futuro ottimistico, perché nel mare c'è la vita ed il mare è il nostro futuro».Presenti all'iniziativa varie, grazie alle quali sono state organizzate varie attività esperienziali-educative. Un particolare supporto organizzativo è stato fornito dalla, che hanno distribuito agli studenti dei gadget con tarallini e succhi di frutta.