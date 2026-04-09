Attualità
Barletta celebra la “Giornata del mare e della cultura marinara”
L’iniziativa è stata organizzata questa mattina presso la Lega Navale di Barletta
Barletta - giovedì 9 aprile 2026 13.09
Questa mattina a Barletta è stata celebrata la "Giornata del mare e della cultura marinara", un'iniziativa nazionale, che si celebra in Italia l'11 aprile di ogni anno, con l'obiettivo di sviluppare la cultura del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
Anche quest'anno la Capitaneria di porto di Barletta ed i suoi Uffici dipendenti di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia, hanno organizzato varie giornate dedicate al mare, coinvolgendo le giovani generazioni (custodi della conservazione e tutela del mare), al fine di sensibilizzare e sviluppare ulteriormente il concetto di "cittadinanza del mare".
L'attività di sensibilizzazione, rivolta ai giovani studenti (presenti questa mattina quasi 300 studenti), si rifà agli obiettivi ed ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso in mare, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell'ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell'habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare.
«Questa è l'ennesima edizione che facciamo - spiega il presidente della Lega Navale Giuseppe Gammarota - ed è una giornata particolare perché è aperta soprattutto agli studenti che devono iniziare ad apprezzare e tutelare quella che rappresenta una risorsa che non è esauribile. Per cui l'educazione marina va fatta sin da ora e noi come Lega Navale Italiana, e in particolare la sezione di Barletta, lo riteniamo un appuntamento importante».
Alle ore 9 c'è stata l'accoglienza delle scolaresche da parte del Presidente della Lega Navale di Barletta Giuseppe Gammarota e del Comandante della Capitaneria di Porto Valerio Massimo Acanfora. In seguito si è svolta una presentazione tematica a cura del personale della Capitaneria di porto di Barletta, dedicata ai comportamenti di sicurezza balneare e tutela dell'ambiente marino a cura del dottor Michele Rizzi della SNS sezione di Zapponeta.
«È bene che le nuove generazioni - afferma il comandante della Capitaneria di Porto Valerio Massimo Acanfora - capiscano il legame unico che ha la nostra Nazione con il mare. Abbiamo 8mila chilometri di costa (di cui in Puglia circa mille) per cui riscoprire e rafforzare questo legame tra le nuove generazioni ed il mare ci permette di fare un salto nel passato e sperare in un futuro ottimistico, perché nel mare c'è la vita ed il mare è il nostro futuro».
Presenti all'iniziativa varie associazioni del territorio, tra cui il Centro Servizi Famiglie "Origami", l'associazione "Retake Barletta", gli stand di Anglat, Il colore degli anni e la Biblioteca comunale di Barletta, grazie alle quali sono state organizzate varie attività esperienziali-educative. Un particolare supporto organizzativo è stato fornito dalla Fondazione Tatò Paride e dai collaboratori della società cooperativa WorkAut, che hanno distribuito agli studenti dei gadget con tarallini e succhi di frutta.
Anche quest'anno la Capitaneria di porto di Barletta ed i suoi Uffici dipendenti di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia, hanno organizzato varie giornate dedicate al mare, coinvolgendo le giovani generazioni (custodi della conservazione e tutela del mare), al fine di sensibilizzare e sviluppare ulteriormente il concetto di "cittadinanza del mare".
L'attività di sensibilizzazione, rivolta ai giovani studenti (presenti questa mattina quasi 300 studenti), si rifà agli obiettivi ed ai compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso in mare, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell'ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell'habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare.
«Questa è l'ennesima edizione che facciamo - spiega il presidente della Lega Navale Giuseppe Gammarota - ed è una giornata particolare perché è aperta soprattutto agli studenti che devono iniziare ad apprezzare e tutelare quella che rappresenta una risorsa che non è esauribile. Per cui l'educazione marina va fatta sin da ora e noi come Lega Navale Italiana, e in particolare la sezione di Barletta, lo riteniamo un appuntamento importante».
Alle ore 9 c'è stata l'accoglienza delle scolaresche da parte del Presidente della Lega Navale di Barletta Giuseppe Gammarota e del Comandante della Capitaneria di Porto Valerio Massimo Acanfora. In seguito si è svolta una presentazione tematica a cura del personale della Capitaneria di porto di Barletta, dedicata ai comportamenti di sicurezza balneare e tutela dell'ambiente marino a cura del dottor Michele Rizzi della SNS sezione di Zapponeta.
«È bene che le nuove generazioni - afferma il comandante della Capitaneria di Porto Valerio Massimo Acanfora - capiscano il legame unico che ha la nostra Nazione con il mare. Abbiamo 8mila chilometri di costa (di cui in Puglia circa mille) per cui riscoprire e rafforzare questo legame tra le nuove generazioni ed il mare ci permette di fare un salto nel passato e sperare in un futuro ottimistico, perché nel mare c'è la vita ed il mare è il nostro futuro».
Presenti all'iniziativa varie associazioni del territorio, tra cui il Centro Servizi Famiglie "Origami", l'associazione "Retake Barletta", gli stand di Anglat, Il colore degli anni e la Biblioteca comunale di Barletta, grazie alle quali sono state organizzate varie attività esperienziali-educative. Un particolare supporto organizzativo è stato fornito dalla Fondazione Tatò Paride e dai collaboratori della società cooperativa WorkAut, che hanno distribuito agli studenti dei gadget con tarallini e succhi di frutta.