Porto di Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Porto di Barletta. Foto Ida Vinella
La città

Barletta città di mare, una conferenza nella sala della chiesa di San Michele

Appuntamento questo pomeriggio alle 18

Barletta - venerdì 31 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 18,00 presso la sala della chiesa di S. Michele la Società di Storia Patria per la Puglia, Sezione "Salvatore Santeramo" di Barletta, organizza la conferenza "Barletta, città di mare: il progetto Carta dei paesaggi archeologici costieri e subacquei". Relatori i professori Giacomo Disantarosa, Responsabile del Laboratorio di Archeologia subacquea dell'Università di Bari, e Marco Campese, docente del Laboratorio di sistemi CAD e GIS presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Interateneo UniBa-UniFg. A introdurre e moderare la conversazione sarà il prof. Mariano Stellatelli, presidente della Società di Storia Patria, Sezione di Barletta.

Il progetto "Carta archeologica dei paesaggi costieri e subacquei del litorale di Barletta" nasce nell'ambito dei temi didattici promossi dalle cattedre del Laboratorio di Archeologia subacquea (referente Giacomo Disantarosa) e Laboratorio di CAD e GIS (referente Marco Campese) della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici interateneo Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Università di Foggia, svolto in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia e il Comune di Barletta (Museo Civico). È finalizzato alla ricostruzione dei paesaggi archeologici e storici del litorale barlettano attraverso la realizzazione di un'edizione sistematica dei dati ricavati dalla classificazione e dallo studio crono-tipologico dei siti costieri e subacquei sia da quelli ricavati delle indagini pregresse e dai recuperi di reperti decontestualizzati, includendo anche le future attività di ricognizioni dirette, strumentali o di scavo in programma. I dati editi ed inediti confluiranno in un sistema informatizzato (G.I.S.), appositamente realizzato, che consentirà una lettura poliedrica del rapporto tra informazioni topografiche e particolari problematiche della costa barlettana, come per esempio le variazioni geomorfologiche e del livello del mare, oltre che costituire un utile strumento sia per la conoscenza delle fasi storico-archeologiche della frequentazione o degli insediamenti della costa sia per la tutela e la valorizzazione.

Giacomo Disantarosa
È archeologo subacqueo ora Responsabile del Laboratorio di Archeologia subacquea afferente al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; docente del Laboratorio di Archeologia subacquea presso la Scuola Specializzazione in Beni Archeologici Interateneo UniBa-UniFg presso la stessa Università; ha partecipato a numerosi scavi in Italia e all'estero e in qualità di archeologo subacqueo a diverse indagini su relitti, strutture portuali e ricognizioni costiere, privilegiando i comprensori tarantini, attraverso un progetto di riedizione delle prime indagini archeologiche subacquee svolte alla metà degli anni Sessanta del Novecento, e della Puglia centrale in particolar modo dal litorale di Polignano fino a quello di Molfetta.

Marco Campese
È archeologo dei paesaggi afferente al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; docente del Laboratorio di sistemi CAD e GIS presso la Scuola Specializzazione in Beni Archeologici Interateneo UniBa-UniFg presso la stessa Università; ha partecipato a numerosi scavi in Italia, coordinando le attività di ricerca sul campo nel sito di Egnazia, oltre a diverse indagini territoriali in Italia meridionale, in particolare in Calabria, Basilicata, Puglia centrale, soffermandosi in particolare sul periodo tardoantico e altomedievale. Per la città di Barletta ha inoltre elaborato il progetto di allestimento della sezione archeologica del Museo Civico e il riallestimento del Lapidarium.
  • Mare
Altri contenuti a tema
Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate» Speciale Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate» La struttura resta aperta fino al domenica 21 settembre. Nicola Pertuso: «Un sacrificio, ma vogliamo dare un servizio in più ai turisti e alla città»
Scossi dalle correnti a Barletta sulle tavole da SUP, salvati dai bagnini Cronaca Scossi dalle correnti a Barletta sulle tavole da SUP, salvati dai bagnini L'episodio è avvenuto giovedì scorso
In difficoltà nel mare di Barletta sul kite, salvato da un giovane bagnino Cronaca In difficoltà nel mare di Barletta sul kite, salvato da un giovane bagnino Numerosi gli interventi in questi giorni di vento intenso sulle coste pugliesi
"Il Mare in Tasca": una guida per la tutelare il Mediterraneo Territorio "Il Mare in Tasca": una guida per la tutelare il Mediterraneo Consigli eco-friendly per una maggiore protezione e consapevolezza
Dal comune un avviso pubblico per l’allestimento di una spiaggia inclusiva Dal comune un avviso pubblico per l’allestimento di una spiaggia inclusiva Le istruzioni per partecipare
La Puglia si conferma prima in Italia per l’eccellenza della qualità dell’acqua per il quinto anno consecutivo Attualità La Puglia si conferma prima in Italia per l’eccellenza della qualità dell’acqua per il quinto anno consecutivo I dati rilevati dal Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Piano delle Coste regionale: confronto (con polemiche) tra istituzioni, tecnici e politica Territorio Piano delle Coste regionale: confronto (con polemiche) tra istituzioni, tecnici e politica La proposta guidata dal consigliere regionale Stefano Lacatena divide la maggioranza e suscita critiche
Classificazione acque balneazione 2025, Caracciolo: «Secondo i dati Arpa, nella Bat qualità eccellente in tutti i punti di prelievo» Politica Classificazione acque balneazione 2025, Caracciolo: «Secondo i dati Arpa, nella Bat qualità eccellente in tutti i punti di prelievo» La nota del consigliere regionale
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
31 ottobre 2025 A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo
Fino a domenica il cimitero di Barletta sarà aperto con orario continuato
30 ottobre 2025 Fino a domenica il cimitero di Barletta sarà aperto con orario continuato
Sit-in per Giuseppe Di Bari, «continuiamo a costruire il cambiamento che sogniamo»
30 ottobre 2025 Sit-in per Giuseppe Di Bari, «continuiamo a costruire il cambiamento che sogniamo»
Aggressione agenti Polizia locale, Memeo e Antonucci: «Indignazione per un episodio inaccettabile»
30 ottobre 2025 Aggressione agenti Polizia locale, Memeo e Antonucci: «Indignazione per un episodio inaccettabile»
Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
30 ottobre 2025 Tonia Spina presenta la sua ricandidatura al Consiglio Regionale in Fratelli d'Italia
Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
30 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD) incontra gli operatori del commercio ambulante
Tupputi e Lobuono a Barletta per le Regionali 2025
30 ottobre 2025 Tupputi e Lobuono a Barletta per le Regionali 2025
Ordinanza sindacale autorizza i mercati cittadini nella giornata festiva di Ognissanti
30 ottobre 2025 Ordinanza sindacale autorizza i mercati cittadini nella giornata festiva di Ognissanti
AlGoRhythm Ensemble Italian Tour: grande successo per il tour tra Puglia, Basilicata e Abruzzo
30 ottobre 2025 AlGoRhythm Ensemble Italian Tour: grande successo per il tour tra Puglia, Basilicata e Abruzzo
Ancora violenza ai Giardini De Nittis: uomo arrestato dopo aver aggredito agenti della Polizia Locale
29 ottobre 2025 Ancora violenza ai Giardini De Nittis: uomo arrestato dopo aver aggredito agenti della Polizia Locale
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.