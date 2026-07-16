Circolo Tennis Hugo Simmen Barletta
Circolo Tennis Hugo Simmen Barletta
Tennis

Tennis, presentati a Barletta i Campionati Italiani Under 13 femminili

Svelato il progetto in conferenza stampa, si parte lunedì

Barletta - giovedì 16 luglio 2026 14.13
Presentati giovedì mattina presso il Circolo Tennis "Hugo Simmen" di Barletta i Campionati Italiani Under 13 femminili organizzati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La conferenza stampa anticipa la kermesse che partirà lunedì 20 luglio, con la struttura di via del Santuario a disposizione dei giovani talenti che giungeranno sul posto per la competizione nazionale.

Emozione per il presidente del circolo barlettano Savino Lapalombella: «È un palcoscenico importante per il nostro territorio e per il nostro circolo, siamo contenti di poter ospitare un evento che potrà essere un volano per le nuove generazioni che si affacciano allo sport. Abbiamo una struttura funzionale e siamo pronti a mettere il nostro meglio a disposizione delle giovani tenniste».

Proprio sulle strutture fa da eco l'Assessore allo Sport del Comune di Barletta, Massimiliano Dileo: «Questo circolo ha già dimostrato tutte le sue potenzialità con il Challenger di aprile, ma sappiamo di poter contare su delle funzionalità eccellenti. Stiamo cercando di fare lo stesso anche per il resto degli impianti della città, dal Palamarchiselli al Manzi, passando per il potenziamento del Simeone. Questi eventi ci danno la forza per andare nella direzione giusta, ci stiamo impegnando affinché i giovani talenti di diverse discipline possano vedere in Barletta un trampolino di lancio».

I risultati del tennis italiano fungono da catalizzatore e lo conferma anche il Vicepresidente FITP Isidoro Alvisi: «È ormai il secondo sport più seguito a livello nazionale, gli ultimi trionfi invogliano tanti bambini e ragazzi ad avvicinarsi al tennis ed è un privilegio per noi portare un evento di questa portata nella nostra terra. Ci confermiamo un polo rilevante nel panorama nazionale e non solo». Dello stesso avviso il presidente regionale Francesco Mantegazza: «La Puglia si è ormai consolidata con la forza dei suoi circoli, è stato fatto un grandissimo lavoro per arrivare ad affermarsi a questi livelli. Con questi tornei dimostriamo la bontà del nostro percorso, adesso speriamo di poter lanciare un campione nostrano».
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