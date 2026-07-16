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A Barletta torna "Un gelato per la Pace"

Il ricavato delle donazioni sarà destinato a sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere per Gaza, in Palestina e in Medio Oriente

Barletta - giovedì 16 luglio 2026 9.43 Comunicato Stampa
Dopo il successo della prima edizione, sabato 18 e domenica 19 luglio torna "Un Gelato per la Pace", l'iniziativa che unisce gelaterie artigianali, cittadini e cittadine in una campagna di raccolta fondi diffusa a sostegno di Medici Senza Frontiere (MSF).

Dalla Sicilia fino alla Finlandia, l'edizione precedente ha visto aderire oltre 240 attività, dando vita a una rete di solidarietà estesa ben oltre i confini italiani.

Quest'anno l'iniziativa si svolgerà nell'arco di due giornate: nelle gelaterie aderenti sarà possibile scegliere, in forma di gelato o granita, il gusto speciale all'anguria, diventato simbolo di solidarietà verso il popolo palestinese. Lì dove non è disponibile il gusto anguria, chi vorrà potrà devolvere un proprio contributo per sostenere l'azione umanitaria di MSF.

Oltre alla Gelateria Bonelli in corso Garibaldi e al Bar Pasticceria Genny in corso Cavour a Barletta, anche altre gelaterie pugliesi partecipano a questa lodevole iniziativa solidale: la lista completa è disponibile sul sito ufficiale. Il ricavato delle donazioni sarà destinato a sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile a Gaza, in Palestina e in Medio Oriente.

In Palestina, dove da oltre 2 anni è in corso un genocidio, la fame è stata usata come arma di guerra, causando una carestia devastante e la situazione umanitaria resta drammatica. Ospedali, abitazioni e infrastrutture essenziali sono stati distrutti, mentre l'ingresso degli aiuti continua a essere fortemente limitato. Anche in Libano la crisi umanitaria resta grave, con continui attacchi che colpiscono la popolazione civile e le strutture sanitarie. In entrambi i contesti, i team di MSF continuano a rispondere alle necessità della popolazione, nonostante le difficoltà operative e la carenza di farmaci e forniture essenziali.

"Dietro ogni emergenza umanitaria ci sono persone che hanno bisogno di cure, protezione e assistenza" dichiara Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di MSF Italia. "Con questa iniziativa vogliamo ricordare che basta un gesto semplice come un gelato per mettersi dalla parte giusta, accanto a chi soffre".

Medici Senza Frontiere è un'organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente che fornisce soccorso medico alle popolazioni colpite da conflitti armati, epidemie, disastri naturali o escluse dall'accesso alle cure. Fondata nel 1971, opera oggi in oltre 70 Paesi del mondo e nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.
"Un gelato per la pace"
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