Eventi
A Barletta Stupor Mundi+ Abbattiamo le barriere: oggi il primo appuntamento
Dalle ore 17 alle ore 19 si svolgerà "Spiaggia in Festa – Luna Park per Tutti"
Barletta - mercoledì 15 luglio 2026 12.24 Comunicato Stampa
E' in pieno svolgimento l'iniziativa di Stupor mundi+ Abbattiamo le barriere, progetto finanziato dalla Regione Puglia realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, con Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta quale soggetto capofila e il patrocinio del Comune di Barletta.
Il programma prevede
Il programma prevede
- 15 luglio, al Lido Il Pascià di Barletta, "Spiaggia in Festa – Luna Park per Tutti", dalle 17,00 alle 19,00 – Lungomare Pietro Paolo Mennea.
- 17 luglio "Viaggio nell'Ade", dalle 19,00 alle 21,00, una teatralizzazione itinerante inclusiva con visita guidata presso l'Area Archeologica di San Leucio a Canosa di Puglia.
- 18 luglio, INCLUD'ART – L'Inclusione è Arte", laboratorio creativo inclusivo dalle 9,30 alle 12,30 presso il Centro del Gusto della Pro Loco di Spinazzola.
- 20 luglio "Yoga – Il Benessere è per Tutti", laboratorio di movimento presso Bagno 27 dalle 18,30 alle 20,30
- 20 luglio "Pilates – Il Benessere è per Tutti." Dalle 18,30 alle 20,30 presso Bagno 27 – Massimo 40 partecipanti.
- 21 luglio presso Madhoo Suoni e Sapori "TOGETHER – DJ Set, Musica, Emozioni e Inclusione", sul lungomare di Barletta dalle 20,00.