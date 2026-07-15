Lungomare Mennea. <span>Foto Alessia Filograsso</span>
Lungomare Mennea. Foto Alessia Filograsso
Eventi

A Barletta Stupor Mundi+ Abbattiamo le barriere: oggi il primo appuntamento

Dalle ore 17 alle ore 19 si svolgerà "Spiaggia in Festa – Luna Park per Tutti"

Barletta - mercoledì 15 luglio 2026 12.24 Comunicato Stampa
E' in pieno svolgimento l'iniziativa di Stupor mundi+ Abbattiamo le barriere, progetto finanziato dalla Regione Puglia realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, con Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta quale soggetto capofila e il patrocinio del Comune di Barletta.

Il programma prevede
  • 15 luglio, al Lido Il Pascià di Barletta, "Spiaggia in Festa – Luna Park per Tutti", dalle 17,00 alle 19,00 – Lungomare Pietro Paolo Mennea.
  • 17 luglio "Viaggio nell'Ade", dalle 19,00 alle 21,00, una teatralizzazione itinerante inclusiva con visita guidata presso l'Area Archeologica di San Leucio a Canosa di Puglia.
  • 18 luglio, INCLUD'ART – L'Inclusione è Arte", laboratorio creativo inclusivo dalle 9,30 alle 12,30 presso il Centro del Gusto della Pro Loco di Spinazzola.
  • 20 luglio "Yoga – Il Benessere è per Tutti", laboratorio di movimento presso Bagno 27 dalle 18,30 alle 20,30
  • 20 luglio "Pilates – Il Benessere è per Tutti." Dalle 18,30 alle 20,30 presso Bagno 27 – Massimo 40 partecipanti.
  • 21 luglio presso Madhoo Suoni e Sapori "TOGETHER – DJ Set, Musica, Emozioni e Inclusione", sul lungomare di Barletta dalle 20,00.
  • eventi
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