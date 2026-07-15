Il progetto STEP porta “Azzurro - Storie di Mare” nei luoghi simbolo della Puglia Imperiale

Il progetto STEP – Puglia Imperiale Experience Pass, promosso dal Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino, porta nella Puglia Imperiale le telecamere di "Azzurro – Storie di Mare", il programma di Rai 1 condotto da Beppe Convertini, dedicato al racconto dei territori, delle coste, delle comunità e delle eccellenze italiane.



Una importante occasione di promozione turistica e culturale per i 13 Comuni coinvolti nel progetto STEP, che potranno essere raccontati attraverso immagini, luoghi simbolo, paesaggi identitari ed esperienze capaci di restituire la ricchezza, la varietà e il potenziale attrattivo della Puglia Imperiale.



Le riprese interesseranno alcuni dei Comuni del progetto e saranno finalizzate a valorizzare un territorio che unisce mare, entroterra, storia, natura, cultura e tradizioni. Il racconto attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della Puglia Imperiale: il Parco dell'Ofanto, Minervino Murge, il Ponte dei 21 Archi, le Cave di Bauxite di Spinazzola, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Castel del Monte e l'agro di Corato, restituendo la varietà di un territorio che custodisce paesaggi naturali, patrimonio storico, identità culturale e nuove esperienze di visita.



L'obiettivo è dare visibilità a un'area che merita di essere conosciuta e promossa in modo unitario, mettendo in rete le sue eccellenze e rafforzando l'identità della Puglia Imperiale come destinazione culturale, naturalistica ed esperienziale.



Il servizio sarà anche l'occasione per raccontare il progetto STEP – Puglia Imperiale Experience Pass, nato per promuovere nuove forme di fruizione turistica del territorio attraverso esperienze, itinerari e strumenti digitali capaci di accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta dei Comuni coinvolti. STEP intende infatti valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Puglia Imperiale, costruendo un racconto condiviso tra comunità, operatori, istituzioni e visitatori.



"La presenza di una trasmissione nazionale come Azzurro – Storie di Mare rappresenta una straordinaria opportunità per la Puglia Imperiale. Attraverso questo racconto vogliamo contribuire a far emergere la bellezza autentica dei nostri luoghi, la forza della nostra storia e la capacità del territorio di proporsi come destinazione turistica integrata, riconoscibile e competitiva".



La puntata dedicata alla Puglia Imperiale andrà in onda sabato 22 agosto alle ore 11.30 su Rai 1, nell'ambito della programmazione di "Azzurro – Storie di Mare".



Con questa iniziativa, il progetto STEP e il Patto Territoriale Nord Barese/Ofantino confermano il proprio impegno nella promozione coordinata della Puglia Imperiale, valorizzando i suoi luoghi simbolo e sostenendo una narrazione capace di unire identità, cultura, paesaggio e sviluppo turistico.