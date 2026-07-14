Canale H, Cascella e Damato rispondono al sindaco Cannito

«Il Sindaco scrive un lungo comunicato, ma continua a non rispondere all'unica domanda che gli avevamo posto: quando entrerà in funzione l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del Canale H? Il solito giochino di risalire al passato remoto per appuntarsi stelle al petto e scaricare responsabilità sugli altri ha ormai stancato. Barletta è governata dal centrodestra da quasi dieci anni, un tempo più che sufficiente per smettere di vivere di alibi e iniziare ad assumersi fino in fondo le responsabilità del proprio operato. Non c'è stata alcuna mistificazione da parte nostra, ma una semplice presa d'atto di una situazione sotto gli occhi di tutti. Se poi basta una nostra riflessione per spingere il Sindaco a una lunga "operazione verità", ne prendiamo atto con soddisfazione. Vorrà dire che continueremo a sollevare i tanti temi sui quali la città attende risposte e soprattutto trasparenza, ad iniziare dai quasi 90mila euro spesi per una festa patronale da tutti definita deludente. Tornando all'annosa questione del canale H, peccato che sia lo stesso Sindaco ad ammettere che il nuovo impianto, costato oltre due milioni di euro, non risolverà il problema dell'inquinamento batterico del mare, smentendo proclami che per anni hanno illuso la città». Così la capogruppo Pd Rosa Cascella e il capogruppo della Lista Emiliano Sindaco di Puglia, Antonello Damato.«Infine, fa sorridere il riferimento alla campagna elettorale. A dirlo è un Sindaco che da tempo ha consegnato le redini politiche dell'amministrazione a Forza Italia, assumendo un ruolo sempre più marginale. Lo dimostrano anche le più recenti uscite pubbliche nelle quali viene sistematicamente "portato in spalla" l'assessore Grimaldi, designato a rilasciare interviste a nome dell'intera giunta, indicato ormai come il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Appare evidente che la campagna elettorale del centrodestra sia iniziata a suon di vuoti proclami. La nostra, invece, continua a essere quella di fare opposizione con serietà, ponendo domande, chiedendo risposte e difendendo il diritto dei cittadini ad essere informati».