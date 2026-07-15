Parco archeologico Canne della Battaglia. <span>Foto Ida Vinella</span>
Parco archeologico Canne della Battaglia. Foto Ida Vinella
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Open day ed escape game: si conclude la campagna di scavo 2026 a Canne della Battaglia

Oggi, alle ore 18:30, l’équipe di ricerca darà comunicazione pubblica e aperta dei risultati dello scavo

Barletta - mercoledì 15 luglio 2026 Comunicato Stampa
Il 17 luglio si concluderà la quarta campagna di scavo condotta sul sito di Canne della Battaglia dalle Università di Bari e Foggia (rispettivamente Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e Dipartimento di Studi Umanistici), in regime di concessione del ministero della Cultura e in sinergia e accordo con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia e l' Antiquarium e Parco Archeologico di Canne.

Prima della chiusura, oggi alle ore 18.30, l'équipe di ricerca darà comunicazione pubblica e aperta dei risultati dello scavo, in una forma che abbini l'informazione scientifica a un approccio al bene archeologico da parte dei fruitori e visitatori più libero, diretto, partecipato e meno "ingessato".

Verrà dunque organizzato un escape game ovvero una piccola "esperienza ludica", in cui semplici quesiti sui ritrovamenti cannensi sottoposti a squadre di "concorrenti" stimoleranno lo sviluppo di una sensibilità storico-archeologica e l'interesse per il sito e la sua storia.

L'escape game si alternerà a sintetiche presentazioni dell'indagine archeologica del 2026, la quale ha raggiunto nuovi significativi risultati; alle aree di investigazione già aperte nella zona delle basiliche e dell'abitato si sono aggiunti quest'anno gli scavi nel castello e nel suburbio, lungo il pendio meridionale della Cittadella.

Le Università di Bari e Foggia hanno inoltre ottenuto una nuova concessione di scavo 2026-2028; i due Atenei intendono quindi proseguire, in maniera sempre più sistematica e approfondita, la ricerca sul sito di Canne e sulla bassa valle dell'Ofanto, mettendo a disposizione delle comunità locali acquisizioni scientifiche sempre più numerose e articolate per un riconoscimento collettivo e condiviso di questo patrimonio culturale e per una sua più piena e consapevole valorizzazione e fruizione.

All'evento presenzieranno il Sindaco di Barletta, dott. Cosimo Damiano Cannito; la Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, architetto Anita Guarnieri, la Direttrice dell'Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia, dott.ssa Ezai Torelli, la Direttrice del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università di Bari, prof. ssa Elisabetta Todisco; la Direttrice del Dipartimento di Sudi Umanistici dell'Università di Foggia, prof. Barbara De Serio, i direttori di scavo prof.ssa Roberta Giuliani (UniBA) e prof. Pasquale Favia (UniFG) e l'équipe di dottori di ricerca, dottorandi, borsisti, specializzandi e studenti dei due atenei.
Open day ed escape game: si conclude la campagna di scavo 2026 a Canne della Battaglia
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