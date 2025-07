Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli a Barletta per l'anniversario della battaglia di Canne

Sabato 2 agosto, alle ore 20:00, presso l'Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, si terrà un concerto dell'AYSO Orchestra, diretta da Teresa Satalino, in occasione dell'anniversario della battaglia del 216 a.C., alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il programma musicale, che spazia da Respighi a Stravinsky, sarà accompagnato da una nuova videoinstallazione sulla cinta muraria medievale del sito a cura di Kaos Produzioni. A presentare la serata sarà Eleonora Pedron, Miss Italia 2002 e conduttrice televisiva, mentre la lettura rievocativa dell'evento storico sarà affidata all'attore Fabio Troiano. L'iniziativa è organizzata dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Comune di Barletta, Assessorato alla Cultura, e la Regione Puglia con il supporto di Puglia Culture, nell'ambito dell'accordo di gestione e valorizzazione tra Comune e MIC che consente di promuovere il sito come riferimento culturale di rilievo per il territorio e, più in generale, per il patrimonio nazionale.Per il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l'Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli: «Celebrare l'Anniversario della Battaglia di Canne alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rappresenta per la nostra città un momento di grande orgoglio e un segnale carico di significato. Il Ministro ha mantenuto la promessa fatta durante la sua recente visita a Barletta confermando con la sua presenza non solo l'interesse del Governo per Canne della Battaglia, ma soprattutto una visione chiara e condivisa sul valore storico, culturale e strategico di questo luogo simbolico.La sua partecipazione, insieme a quella di altri rappresentanti delle istituzioni nazionali, accende i riflettori su un sito archeologico tra i più importanti del Mezzogiorno e sull'epica battaglia che vide affrontarsi Roma e Annibale cambiando il corso della storia. È un riconoscimento importante per un territorio che crede nella forza della memoria storica e nella cultura come leva di sviluppo. Continuiamo a lavorare con determinazione, consapevoli che Canne della Battaglia rappresenta un nodo cruciale per la valorizzazione del patrimonio storico italiano. Con il sostegno del Ministro Giuli, siamo certi che nuove prospettive si apriranno per il nostro futuro e per l'intera comunità.»«Celebrare Canne nell'anniversario della battaglia che lo ha reso celebre – dichiara Massimo Osanna, Direttore Generale Musei – significa non soltanto ricordare un evento fondamentale della storia antica, ma anche restituire al pubblico un'esperienza che unisce musica e spettacolo dal vivo alla suggestione di un contesto in cui archeologia e paesaggio si fondono in maniera straordinaria. Stiamo lavorando con convinzione perché questo sito diventi sempre più accessibile e inclusivo, un luogo capace di accogliere pubblici diversi e di offrire nuove occasioni di conoscenza e partecipazione».INFORMAZIONIINGRESSO AL PUBBLICO: Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per i cittadini interessati è possibile prenotarsi e ritirare l'invito, con le modalità e l'orario di accesso, sabato mattina dalle ore 10:00 alle ore 17:00, orario continuato, presso il botteghino del castello di Barletta.BUS-NAVETTA: Alle ore 19:30 saranno attive bus-navetta per Canne della Battaglia. Il servizio è gratuito per i possessori dell'invito ed è obbligatorio per chi parteciperà all'evento. I bus-navetta faranno rientro a Barletta al termine della manifestazione.INFO: info@pugliaculture.itAPERTURE AL PUBBLICO PER VISITE: l'Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, in occasione del 2 agosto, sarà aperto al pubblico dalle 11.00 alle 18.30, ultimo ingresso ore 17.30, secondo le consuete modalità di ingresso e di bigliettazione.