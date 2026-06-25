STEP – Puglia Imperiale Experience Pass: presentato a Barletta il progetto per una mobilità turistica integrata

Si è svolto questa mattina, presso la Biblioteca Ex Cantina Sperimentale – Palazzina Reichlin di Barletta, l'evento di presentazione di STEP – Puglia Imperiale Experience Pass, il progetto promosso dal Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese/Ofantino e rivolto ai Comuni dell'area della Puglia Imperiale.L'incontro, condotto da Lucia De Mari, ha rappresentato un momento di confronto operativo con amministratrici, amministratori, referenti comunali e operatori del territorio, chiamati a condividere obiettivi, strumenti e prossimi passaggi di un progetto che punta a rafforzare l'accessibilità turistica, la mobilità sostenibile e la promozione integrata della Puglia Imperiale.STEP nasce con l'obiettivo di invitare chi visita il territorio a fermarsi di più, conoscere meglio l'area e vivere esperienze autentiche, mettendo in relazione mobilità, cultura, turismo, servizi locali e operatori economici. Il progetto, finanziato per quasi 4 milioni di euro nell'ambito del Programma di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti, si fonda su una visione di area vasta e sulla volontà di ricostruire una rete stabile tra i Comuni e gli attori della filiera turistica.Nel corso dei lavori è stata illustrata la piattaforma digitale integrata STEP, pensata per accompagnare residenti e turisti nella scoperta del territorio: un sistema capace di mettere insieme informazioni, itinerari, esperienze, servizi di mobilità, parcheggi, trasporto pubblico, taxi, eventi, attrattori culturali e proposte degli operatori locali.«STEP non è soltanto una piattaforma tecnologica, ma un progetto di rete. È un esempio concreto di come la cooperazione tra territori possa trasformarsi in opportunità di crescita, rendendo la Puglia Imperiale sempre più attrattiva, accessibile e competitiva» Marcella SassoA presentare la visione complessiva del progetto è stata Marcella Sasso, responsabile di STEP, che ha evidenziato il valore strategico dell'iniziativa per la costruzione di una destinazione turistica unitaria. L'obiettivo è superare la frammentazione dell'offerta e mettere a disposizione di turisti, cittadini e operatori uno strumento unico, capace non solo di promuovere il territorio, ma anche di renderlo concretamente fruibile e acquistabile attraverso servizi, itinerari ed esperienze.Particolare attenzione è stata dedicata anche alla nuova infrastruttura di mobilità sostenibile prevista dal progetto. L'intervento di Simone Della Libera ha illustrato il sistema di bike sharing STEP, che prevede la dotazione di circa 200 biciclette elettriche, tra city bike e mountain bike, distribuite nei Comuni coinvolti attraverso un modello misto di ciclostazioni fisiche e virtuali. Il servizio consentirà di prelevare e riconsegnare le biciclette nelle aree abilitate, favorendo una fruizione lenta, sostenibile e interconnessa del territorio.Il bike sharing non sarà un servizio isolato, ma parte di una strategia più ampia di mobilità dolce, pensata per collegare attrattori, centri urbani, itinerari naturalistici, aree costiere, siti culturali, eventi e servizi locali. Le prime installazioni partiranno nelle prossime settimane, in raccordo con i Comuni e con l'avanzamento delle autorizzazioni tecniche.Durante l'incontro è intervenuta in collegamento anche Maria Giovanna Sgariglia, della Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha portato il saluto istituzionale del Ministero, ente finanziatore del progetto, confermando l'attenzione e il supporto alla fase conclusiva e attuativa dell'intervento.Un ulteriore momento di rilievo è stato il collegamento con Beppe Convertini, giornalista, attore e conduttore RAI, che ha confermato il coinvolgimento di STEP all'interno del racconto televisivo dedicato alla Puglia Imperiale. Il progetto sarà infatti valorizzato nell'ambito della trasmissione "Azzurro. Storie di mare", con un percorso narrativo dedicato alle bellezze, alle tradizioni, alle eccellenze e alle opportunità offerte dal territorio.Convertini ha sottolineato la forza attrattiva della Puglia e il valore di un progetto capace di raccontare non solo il mare, ma anche l'entroterra, i borghi, le tradizioni, l'enogastronomia, il patrimonio culturale e le esperienze locali. Un'occasione importante per portare la Puglia Imperiale all'attenzione del pubblico nazionale e rafforzare la conoscenza di un territorio ricco, ma ancora da scoprire in tutta la sua complessità.Nel corso della mattinata sono intervenuti anche rappresentanti dei Comuni presenti, che hanno evidenziato l'importanza di lavorare in rete, coinvolgere le comunità locali, accompagnare gli operatori turistici e costruire una prospettiva condivisa per il futuro del progetto. Dal confronto è emersa la necessità di promuovere STEP non solo come strumento digitale, ma come processo culturale e territoriale, capace di rafforzare l'identità della Puglia Imperiale e di generare nuove opportunità per cittadini, imprese e visitatori.«Oggi entriamo in una fase decisiva – dichiara Marco Barone, Direttore del Patto Territoriale per l'Occupazione Nord Barese/Ofantino – perché STEP non è più soltanto un progetto in costruzione, ma uno strumento concreto a disposizione del territorio. Abbiamo tra le mani una piattaforma innovativa, una rete di servizi, un sistema di mobilità sostenibile e un'occasione di promozione nazionale che possono cambiare il modo in cui la Puglia Imperiale si racconta e viene vissuta. La sfida è far decollare STEP insieme ai Comuni, agli operatori e alle comunità locali. Non dobbiamo limitarci a guardare al singolo servizio, ma immaginare una vera destinazione organizzata, capace di agire come un'unica area turistica. Il nostro obiettivo strategico è che la Puglia Imperiale possa diventare una DMO di fatto, una destinazione riconosciuta, coordinata e competitiva, valorizzando uno strumento costruito con un investimento importante e con una visione di lungo periodo».Nei prossimi giorni la redazione STEP avvierà un contatto diretto con i Comuni per coordinare le attività di racconto del territorio, raccogliere contenuti, individuare referenti e facilitare il coinvolgimento degli operatori locali. I Comuni saranno inoltre invitati a promuovere manifestazioni di interesse rivolte agli operatori turistici, culturali, enogastronomici e della mobilità, affinché possano entrare nella piattaforma e contribuire alla costruzione dell'offerta integrata.Il portale e l'app STEP sono già attivi e rappresentano il primo passo concreto verso una nuova modalità di fruizione della Puglia Imperiale: più semplice, sostenibile, accessibile e connessa.STEP – Puglia Imperiale Experience Pass è un progetto che guarda al futuro del territorio, mettendo insieme innovazione digitale, mobilità sostenibile, promozione turistica e collaborazione istituzionale. Una sfida condivisa per trasformare la Puglia Imperiale in una destinazione sempre più riconoscibile, competitiva e capace di raccontarsi al pubblico nazionale e internazionale.