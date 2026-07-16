Palazzo San Domenico. <span>Foto Ida Vinella</span>
Palazzo San Domenico. Foto Ida Vinella
La città

Al via il percorso del Gruppo Donne di Noi Moderati Puglia: ospite la senatrice Versace

In programma oggi giovedì 16 luglio

Barletta - giovedì 16 luglio 2026 10.36 Comunicato Stampa
Prenderà il via oggi giovedì 16 luglio 2026 il percorso del Gruppo Donne di Noi Moderati Puglia. Il primo incontro ufficiale è in programma alle ore 18 nella Sala Convegni di Palazzo San Domenico, in Corso Cavour 22, a Barletta. Ospite dell'iniziativa sarà la senatrice Giusy Versace, responsabile nazionale del Dipartimento Sport e Inclusione di Noi Moderati.

L'appuntamento segna la nascita del nuovo organismo regionale, istituito con l'obiettivo di valorizzare la partecipazione femminile e creare una rete di donne impegnate sul territorio, favorendo il confronto e la condivisione di proposte.

L'iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso volto a rafforzare la presenza di Noi Moderati in Puglia attraverso un maggiore coinvolgimento delle donne nella vita politica e amministrativa della regione.
  • Noi Moderati
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