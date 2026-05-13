Simone Cuccorese tra i migliori talenti del Sud: il barlettano protagonista all’All Another Star Game di Corato

Il basket giovanile pugliese sta vivendo una fase di crescita costante, sostenuta da società sempre più strutturate, da un pubblico giovane e da una community digitale che racconta quotidianamente il talento emergente. Dentro questo scenario si inserisce il primo All Another Star Game, l'All-Star Game Under 17 organizzato dalla community "Tuttanaltrastoria", che il 4 maggio ha riempito il PalaLosito di Corato con una selezione dei migliori prospetti classe 2009 e 2010 provenienti da Puglia e Basilicata.Tra i trenta convocati c'era anche Simone Cuccorese, giovane promessa barlettana classe 2009, scelto per rappresentare il territorio in una vetrina che ha messo in campo qualità tecnica, intensità e spirito di appartenenza. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto la selezione Puglia Nord superare Puglia Sud per 75-71, ma il risultato è stato solo una cornice: al centro infatti figurano i ragazzi, le loro storie e il loro percorso.Simone è stato indicato dagli organizzatori come una delle presenze più significative dell'evento, non solo per il rendimento in campo ma anche per la sua storia personale: il fatto che giochi insieme a suo fratello gemello, Christian Cuccorese, aggiunge un valore umano che ha colpito pubblico e staff, diventando uno dei simboli più autentici di questa prima edizione.«Ho iniziato a giocare a basket all'età di 6 anni nel "Barletta Basket" ed è stato per me un colpo di fulmine già dal primo allenamento: ho provato infatti tanti sport prima del basket, ma nessuno fino a quel momento mi aveva colpito così tanto. Inoltre, per me è stato molto importante giocare assieme a mio fratello, perché sin da piccoli ci siamo messi sempre in competizione, spronandoci e migliorandoci a vicenda giorno dopo giorno. Da due anni a questa parte entrambi giochiamo per i "Molfetta Ballers" e questo mi ha permesso di avere molte più opportunità e palcoscenici più grandi, come appunto l'All Another Star Game e sono felicissimo di averne preso parte, onorando la mia città in un contesto di grande importanza. Condividere questa esperienza con ragazzi che vivono la mia stessa passione e la affrontano con la mia stessa intensità è stata un'esperienza irripetibile. Avendo solo 17 anni spero che nel corso della mia carriera possa rivivere momenti indimenticabili come questo e vivere grazie al basket» afferma Simone Cuccorese, aggiungendo che «In Puglia purtroppo il basket è uno sport abbastanza sottovalutato, in particolar modo a Barletta, in cui le strutture scarseggiano: ci sono pochissimi campetti per strada e inoltre il palazzetto storico della nostra città è inagibile da tempo. Mi auguro che con la realizzazione di questi eventi si capisca che nella nostra terra ci sono moltissimi talenti di valore che hanno voglia di giocare e migliorarsi, ma per farlo bene abbiamo bisogno di spazi adeguati affinché tutte e tutti possano avvicinarsi a questo magnifico sport» conclude Cuccorese.A raccontare il senso dell'iniziativa citata è Rino Porro, giornalista ed esperto di comunicazione, che ha coordinato l'organizzazione dell'evento. Porro ha spiegato che «questo è il primo evento che vede coinvolti i migliori Under 17 di Puglia e Basilicata. È un appuntamento nato per valorizzare il basket giovanile, una festa dedicata al futuro della pallacanestro. Corato per un giorno è diventata il fulcro del basket giovanile pugliese, un movimento che sta raccogliendo risultati importanti» afferma Porro, aggiungendo che «la community "Tuttanaltrastoria" ha deciso con grande coraggio di organizzare un evento che vuole essere il primo di una lunga serie, un appuntamento fisso capace di regalare ogni anno momenti di grande basket e soprattutto di grande divertimento. Un ringraziamento speciale va al "Basket Corato", che ha condiviso questa idea sin da subito, e al Comune di Corato per il prezioso patrocinio che ha permesso di dare vita a una manifestazione capace di coinvolgere centinaia di appassionati da tutta la Puglia e Basilicata».L'All Another Star Game si candida così a diventare un punto di riferimento per il movimento cestistico del Sud, un luogo in cui società, tecnici e giovani atleti trovano uno spazio comune per crescere e riconoscersi. In questo scenario, la presenza di Simone Cuccorese è il segno concreto di un percorso che parla di impegno, continuità e identità territoriale, ma la sua storia mette anche in luce un nodo che il territorio non può più ignorare: tanti sono i talenti, pochissimi gli spazi.Barletta e gran parte della Puglia continuano a fare i conti con palazzetti inagibili, campetti insufficienti e strutture che non tengono il passo con la passione dei ragazzi. È proprio per questo che eventi come l'All Another Star Game diventano più di una semplice competizione: sono un messaggio diretto alle istituzioni e alla società collettiva, la prova vivente che una generazione pronta a crescere esiste già e chiede solo il diritto di farlo in luoghi all'altezza delle proprie ambizioni. Perciò, la storia di Simone -intrecciata a quella del fratello e della comunità che lo sostiene- dimostra che i talenti del nostro territorio non solo meritano di essere visti e raccontati, ma soprattutto meritano di essere valorizzati e messi nelle condizioni di potersi esprimere davvero.