basket
basket
Associazioni

"Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese

Un nuovo progetto digitale unisce società, giocatori, dirigenti e appassionati in un racconto corale che celebra la pallacanestro pugliese, tra memoria, passione e futuro

Barletta - lunedì 15 settembre 2025 13.53 Comunicato Stampa
Una novità assoluta arriva nel panorama sportivo regionale: nasce TUTTANALTRASTORIA, la prima social community interamente dedicata al basket pugliese. Un progetto innovativo, pensato per i social network, con l'obiettivo di connettere e valorizzare la grande comunità della palla a spicchi in Puglia: società, giocatori, allenatori, arbitri, dirigenti e appassionati.

Il nome scelto non è casuale: il cuore dell'iniziativa saranno infatti le storie. Storie di chi ha contribuito e contribuisce a far crescere la pallacanestro pugliese, dai protagonisti in campo a coloro che, dietro le quinte, ogni giorno si impegnano per alimentare la passione cestistica.

Rubriche tematiche, volti, esperienze
TUTTANALTRASTORIA proporrà rubriche periodiche dedicate ai giovani talenti, ai campioni del passato e del presente, a progetti di inclusione sociale, fino ai "custodi" della tradizione sportiva: figure preziose, spesso poco raccontate, ma ben note a chi frequenta i palazzetti.

Il progetto farà leva su tutte le forme di comunicazione digitale più moderne – foto, video, reels, storie e contenuti multimediali curati dalla redazione e da alcuni "basket influencer" – per stimolare dibattito, confronto e partecipazione all'interno della comunità cestistica regionale.

«TUTTANALTRASTORIA non sarà una fonte di cronache sportive – spiegano i fondatori Rino Porro, giornalista ed esperto di comunicazione, e Luigi Sanna, avvocato e dirigente sportivo – ma una nuova voce, un viaggio celebrativo e nostalgico tra passato e presente raccontato con uno sguardo innovativo. Sulle nostre pagine social racconteremo un altro basket, fatto di volti, di passione, di inclusione e di "eroi" silenziosi che mandano avanti il movimento, senza dimenticare le giovani promesse, che rappresentano il futuro».

Come contribuire
Gli utenti potranno diventare parte attiva della community contribuendo con segnalazioni, curiosità e contenuti originali, da inviare tramite in direct message sui profili Facebook e Instagram di TUTTANALTRASTORIA o via mail a info@tuttanaltrastoria.it.
  • basket
Altri contenuti a tema
A Barletta un corso nazionale per allenatori di Basket Basket A Barletta un corso nazionale per allenatori di Basket Il via nella giornata di oggi
Grande basket a Barletta, al "Paladisfida" l'amichevole tra Scafati e Brindisi Basket Grande basket a Barletta, al "Paladisfida" l'amichevole tra Scafati e Brindisi Appuntamento sportivo imperdibile il prossimo 31 agosto
Il giovane talento barlettano del basket Luca Dicorato-Romano si racconta Basket Il giovane talento barlettano del basket Luca Dicorato-Romano si racconta Il cestista classe 2007 ha incantato l’Europa a Budapest nell’European Youth Basketball League
Al via il torneo il 1° torneo di basket “Mongolfiera Barletta” Eventi Al via il torneo il 1° torneo di basket “Mongolfiera Barletta” Ieri mattina la cerimonia inaugurale con i ragazzi delle scuole medie cittadine
Al Barletta Basket gara 1 del derby play-off Basket Al Barletta Basket gara 1 del derby play-off Cestistica battuta 93-63
Andrea Chiriatti confermato dai Lions Bisceglie Basket Andrea Chiriatti confermato dai Lions Bisceglie Per il 27enne barlettano sarà la nona stagione col team nerazzurro in undici anni di carriera
Frantoio Muraglia Barletta, "PalaMelfi" di Brindisi sbancato Basket Frantoio Muraglia Barletta, "PalaMelfi" di Brindisi sbancato La poule promozione del Frantoio Muraglia Barletta Basket inizia nel modo migliore
Rosito Barletta, tutto facile contro l’Anspi Taranto Basket Rosito Barletta, tutto facile contro l’Anspi Taranto I biancorossi portano a casa la vittoria: 101-71 il finale, zona playoff agganciata
Avvio del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025/2026
15 settembre 2025 Avvio del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025/2026
Campionato Italiano di Beach Sprint a Barletta, «sport, economia e accoglienza al centro del successo»
15 settembre 2025 Campionato Italiano di Beach Sprint a Barletta, «sport, economia e accoglienza al centro del successo»
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
1
Barletta-Fidelis Andria il giorno dopo: biancorossi tanto cuore, ma anche molto da migliorare
15 settembre 2025 Barletta-Fidelis Andria il giorno dopo: biancorossi tanto cuore, ma anche molto da migliorare
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo " e Enrico Fink con “Patrilineare "
15 settembre 2025 Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare"
L’augurio del Sindaco Cannito per il nuovo anno scolastico
15 settembre 2025 L’augurio del Sindaco Cannito per il nuovo anno scolastico
1
Barletta-Fidelis Andria 1-1, le pagelle del match
14 settembre 2025 Barletta-Fidelis Andria 1-1, le pagelle del match
La Fidelis chiama e il Barletta risponde, al "Puttilli " finisce 1-1
14 settembre 2025 La Fidelis chiama e il Barletta risponde, al "Puttilli" finisce 1-1
Grimal Futsal Barletta da urlo: battuta Giovinazzo in Coppa della Divisione
14 settembre 2025 Grimal Futsal Barletta da urlo: battuta Giovinazzo in Coppa della Divisione
Campionati italiani Coastal Rowing e Beach Sprint: la Lega Navale di Barletta chiude con altri due ori e un argento
14 settembre 2025 Campionati italiani Coastal Rowing e Beach Sprint: la Lega Navale di Barletta chiude con altri due ori e un argento
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.