A Barletta un corso nazionale per allenatori di Basket

La Città di Barletta, unica tappa del Centro Sud, sarà sede dal 29 giugno al 13 Luglio del corso di "Allenatore" promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro.L'iniziativa è partita dal Presidente del Comitato Regionale Puglia Francesco Damiani che ha proposto la candidatura di Barletta ad ospitare l'evento chiedendo il supporto organizzativo alla N.Cestistica Barletta. Parteciperanno circa 80 corsisti provenienti da tutto il Centro Sud Italia.L'Amministrazione comunale, tramite il Sindaco Cannito e l'Assessore allo sport Massimiliano Dileo, ha immediatamente aderito concedendo il Patrocinio e mettendo a disposizione il PalaDisfida e la palestra dell'Istituto Fieramosca (dove in pratica si svolgerà il corso).L'Assessore Dileo ha dichiarato che "la scelta di Barletta per un evento sportivo di tale rilevanza dimostra la qualità del livello raggiunto dal movimento cestistico cittadino tra le quali vi è la N.Cestistica Barletta del coach Gino Degni, che è anche consigliere provinciale BAT del Comitato Nazionale Allenatori regionale. Come Amministrazione siamo stati ben lieti di favorire lo svolgimento della manifestazione e diamo il benvenuto a tutti corsisti augurando loro una buona permanenza in città di cui potranno godere anche il prestigioso patrimonio artistico e culturale".