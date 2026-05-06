Barletta, Calabrese lascia Rete Civica: "Nessun dissapore, restano i valori comuni"

Giuseppeannuncia il suo disimpegno da. L'ormai ex componente dell'associazione cittadina diha comunicato la sua fuoriuscita con una nota stampa, evidenziando come la decisione non sia legata a dissapori interni o a divergenza di vedute.«Dopo settimane di riflessione ho scelto di lasciare "rete civica Barletta". La scelta non nasconde nessun dissapore interno o nessuna divergenza di vedute. Sono legato ai componenti di rete civica da una profonda stima e da grande affetto che restano e resteranno inalterati.La mia idea di civismo però, ruotava intorno alla possibilità di creare una rete virtuosa di associazioni e comitati che si unissero per realizzare un programma e partecipare attivamente al ciclo della vita politica con l'obiettivo comune di cambiare questa città, perché la politica è una passione ma anche ciò che regola la qualità della vita di una città.Non ci sono riuscito, quindi non sento più di essere aderente a questo tipo di lavoro. Restano comuni, i valori antifascisti, di difesa dei diritti e delle periferie e di contestazione che ci hanno spinti a dare vita a questa avventura. In quei valori, sono certo, continueremo a condividere battaglie e progetti, anche se il mio viaggio personale continua fuori dalla rete civica».