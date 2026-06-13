Torna a Barletta il reading poetico "La Pace siamo noi la Poesia"

Domenica 14 giugno 2026 alle ore 18,00, sipario ore 18,30 presso la Sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli, 29 - Barletta, torna "La Pace siamo noi la Poesia" IV Edizione di Francesco Paolo Dellaquila col patrocinio dell'Associazione ANCR di Barletta presidente Donato Conteduca e della LILT BT presidente Michele Ciniero. Il reading poetico riunisce voci da tutta la Puglia. Poeti porteranno sul palco le proprie opere in un incontro aperto al pubblico a ingresso gratuito.La poesia diventa strumento di ascolto e condivisione, dice la poetessa Angela Greco AnGre, uno spazio dove emozioni private si trasformano in patrimonio comune e dove la parola si fa antidoto all'indifferenza e all'incapacità di ascolto che caratterizza il nostro tempo. Aggiunge l'autore dell'evento: "Non un'arma per offendere, ma una voce capace di risvegliare le coscienze e di richiamare al valore della pace. Pur sapendo che la poesia non può raggiungere lo scopo che vorremmo, siamo certi che una parola in più si possa comunque incuneare nelle cavità inestricabili di quelle menti avezze alle guerre." L'evento sarà presentato dalla prof.ssa Marisa Ruffo. Voci recitanti le attrici: Dolores Rotunno e Margherita Ricci e l'attore Gianni Fimiani. Ospite d'onore la pittrice e poetessa Antonietta Fioravante. Addetto alla fotografia Giovanni Ferrini.Parteciperanno i poeti: Biagio Loconte, Gabriella Matera, Francesco Paolo Lepore, Ceci Rita, Lucia Diomede, Francesco Paolo Dellaquila, Virginia Rescigno, Raffaella Porreca Salerno, Pietro Dicorato, Anna Maria Dellaquila, Giuseppe Sciascia, Angela Napoletano.