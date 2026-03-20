Attualità
Disabilità, 4 milioni di euro dalla Regione: finanziati progetti di vita indipendente
Domande aperte dal 24 marzo
Barletta - venerdì 20 marzo 2026 Comunicato Stampa
Si informa la cittadinanza che con Determinazione Dirigenziale n. 192/334 del 9 marzo 2026 la Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso pubblico "Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport", finalizzato al finanziamento di progetti di vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave.
L'Avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro a valere su risorse del bilancio regionale ed è articolato in due linee di intervento:
A partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2026 fino alle ore 12.00 del 24 giugno 2026, utilizzando credenziali SPID o equivalenti. Alla scadenza dei termini sarà predisposta una graduatoria regionale, sulla base della quale saranno assegnate le risorse agli Ambiti territoriali sociali. La graduatoria resterà valida fino all'apertura di una nuova finestra dell'Avviso. Per consultare tutte le informazioni sull'Avviso è possibile visitare la pagina dedicata della Regione Puglia.
L'Avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro a valere su risorse del bilancio regionale ed è articolato in due linee di intervento:
- Linea A, rivolta a persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, per la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia personale e alla partecipazione alla vita sociale;
- Linea C, dedicata al sostegno alla genitorialità, rivolta a giovani donne con disabilità che si prendono cura dei propri figli, al fine di supportarle nello svolgimento della funzione genitoriale in autonomia e sicurezza. Per entrambe le linee è previsto un contributo massimo concedibile pari a 15.000 euro, per una durata massima di 12 mesi.
A partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2026 fino alle ore 12.00 del 24 giugno 2026, utilizzando credenziali SPID o equivalenti. Alla scadenza dei termini sarà predisposta una graduatoria regionale, sulla base della quale saranno assegnate le risorse agli Ambiti territoriali sociali. La graduatoria resterà valida fino all'apertura di una nuova finestra dell'Avviso. Per consultare tutte le informazioni sull'Avviso è possibile visitare la pagina dedicata della Regione Puglia.