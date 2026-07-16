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Servizi sociali

Distribuzione gratuita alimenti per animali randagi o custoditi da famiglie in difficoltà

Da oggi a San Ferdinando fino a esaurimento scorte

Barletta - giovedì 16 luglio 2026 19.48 Comunicato Stampa
Dalle ore 17 alle 19 di oggi, 16 luglio 2026, e fino a termine scorte, presso la sede della Sezione Provinciale BAT dell'Associazione Accademia Kronos ODV, in via delle Rose n. 8/A a San Ferdinando di Puglia, saranno distribuiti gratuitamente alimenti per cani e gatti destinati alle famiglie in difficoltà economiche che li custodiscono.

La distribuzione sarà indirizzata anche a persone, in stato di necessità, assegnatarie di colonie feline o che accudiscono cani randagi. Per ricevere la donazione occorrerà esibire il libretto sanitario dell'animale e il documento di riconoscimento che ne dimostrino il possesso o l'attestazione dell'assegnazione delle colonie feline e dei randagi. Il Comune di Barletta è tra gli Enti che hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa.
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