Consegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a Barletta
Consegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a Barletta
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Consegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a Barletta

Spiagge accessibili prendono forma nell’ambito del progetto C.OS.T.A.

Barletta - venerdì 17 luglio 2026 17.17
Le spiagge di Barletta all'insegna dell'accessibilità: consegnate alla cittadinanza due sedie Tuareg per il progetto 'Spiagge senza barriere C.Os.T.A.' (Comunità Ospitali per un Turismo Accessibile, finanziato dalla Regione Puglia con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità).

Si è svolta nella mattinata del 17 luglio l'assegnazione dei due ausili presso la spiaggia libera attrezzata inclusiva di Ponente "Pietro Mennea", dove sono già presenti la passerella allungata fino alla riva, gazebo con postazione e due cabine di supporto alle persone con maggiori necessità).

Le sedie Tuareg sono ausili progettati per facilitare gli spostamenti sulla sabbia e l'accesso al mare delle persone con disabilità o ridotta capacità motoria.
Consegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a BarlettaConsegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a BarlettaConsegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a BarlettaConsegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a BarlettaConsegnate due sedie Tuareg per spiagge senza barriere a Barletta
Presenti Saverio (Russo Responsabile didattico dell'impresa sociale A.FO.RI.S. - capofila del Progetto C.OS.T.A.), e l'Assessora comunale al Welfare Magdala Spinazzola, i quali, con le azioni svolte, confermano la promessa di un supporto in più per tutti e maggiore stabilità con la presenza sul territorio. Di fatti, sono due le spiagge inclusive del Comune di Barletta e le sedie saranno assegnate una per ogni spiaggia, una per Ponente e una per la spiaggia di Levante, in cui ci sono già passerelle, wc, spogliatoi e il grande gazebo presente nella spiaggia libera di Ponente è in montaggio anche in quella di Levante. In programma anche delle docce per tutte le persone che ne hanno necessità e l'assistenza di personale qualificato in supporto ai disabili in loco tramite dei bandi pubblicati a stretto giro.

L'evento odierno è un investimento concreto sul diritto, per ogni persona, di vivere il mare e il territorio in condizioni di maggiore autonomia, sicurezza e partecipazione. L'auspicio da parte dell'amministrazione è che i cittadini facciano un uso corretto e rispettoso di tutte le attrezzature, che le azioni incoscienti e di vandalismo siano eliminate e che anche il turismo accessibile si sviluppi nel territorio di Barletta.

Presenti all'evento i rappresentanti di varie associazioni e tanti cittadini che usufruiranno del servizio, speranzosi che possa essere sempre migliore e che negli anni successivi possa iniziare in concomitanza con la stagione balneare senza ritardi.
  • Disabilità
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