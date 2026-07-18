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Canale H, il sindaco dispone il divieto di balneazione

Dopo Goletta Verde esito negativo anche dalle analisi di Arpa

Barletta - sabato 18 luglio 2026 12.45 Comunicato Stampa
"Comunico che le analisi finalizzate alla verifica della salubrità dell'acqua di balneazione, eseguite in data 9 Luglio scorso, hanno evidenziato il superamento dei valori microbiologici (escherichia coli ed enterococchi) fissati dal D.M. 30 Marzo 2010, e, pertanto, ho dato seguito all'ordinanza del 16 Giugno scorso disponendo il divieto temporaneo di balneazione nel tratto costiero di Ponente interessato dall'immissione del "Canale H".

L'attivazione di tale ordinanza è stata inviata ad ARPA Puglia – Dipartimento provinciale BAT, ASL BT-Dipartimento Prevenzione, Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera, Prefetto Provincia BAT.
E' stato impartito l'ordine di posizionamento della cartellonistica di divieto di balneazione lungo il tratto di costa oggetto dell'ordinanza.

Ad Arpa Puglia è stata richiesta l'attivazione di un ulteriore campionamento delle acque di balneazione mentre a AQP è stato chiesto di effettuare ispezioni finalizzate alla ricerca delle dinamiche del fenomeno inquinante e delle eventuali immissioni anomale nella rete. Sia Arpa che AQP si sono resi disponibili già da Lunedì prossimo, 20 luglio. L'efficacia dell'interdizione cesserà solo a seguito dell'emissione di un rapporto dell'Arpa favorevole alla balneazione.
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