Dati Goletta Verde su Canale H, nuovo intervento del sindaco Cosimo Cannito

"Per fare ulteriore chiarezza sulla balneabilità del tratto di mare antistante il Canale H, visti i dati diffusi nei giorni scorsi da Goletta Verde, come già annunciato ieri, l'Amministrazione comunale ha avviato una serie di accertamenti finalizzati a scoprire eventuali immissioni abusive nel canale da parte di privati (come scoperto nelle precedenti ispezioni) per le quali sarà depositata una denuncia contro ignoti.Oltre al prelievo di campioni d'acqua da analizzare in laboratorio, di concerto con il Dirigente del Settore Ambiente, ho chiesto ed ottenuto da AQP di procedere, per quanto di propria competenza, a verifiche mirate. In particolare, AQP si è reso disponibile, in continuità con l'attività già svolta nel 2025, a effettuare campionamenti e ispezioni finalizzati a individuare eventuali immissioni anomale nella rete.Ricordo, per evitare inutili allarmismi, che l'Arpa Puglia, l'ente preposto istituzionalmente al controllo delle acque, ha effettuato nello scorso Giugno i propri controlli periodici che non hanno rilevato nessun superamento dei parametri microbiologici dando naturalmente il via libera alla balneazione. Eventuali immissioni abusive nel canale per il quale sarà depositata una denuncia contro ignoti. Gli esiti delle verifiche, una volta ricevuti, saranno immediatamente comunicati alla cittadinanza."