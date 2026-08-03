Consiglio Comunale: passa sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio

"Stato alberature 'smart graduation day'" ossia degrado area verde tra Via Dante Alighieri e Via Romanelli presso lo svincolo della SS 16 bis (Cantiere Puglia, Coalizione Civica, Partita Democratica). A questa domanda ha risposto direttamente il sindaco, il quale ha precisato come la zona in questione non fosse in realtà idonea alla piantumazione di detti alberi a causa della natura del terreno in un'area che l'amministrazione ha candidato con esito positivo a finanziamenti regionali volti al recupero di detto terreno. Opera in attesa del via libera dell'autorità di bacino per le fasi successive di realizzazione;

ossia degrado area verde tra Via Dante Alighieri e Via Romanelli presso lo svincolo della SS 16 bis (Cantiere Puglia, Coalizione Civica, Partita Democratica). A questa domanda ha risposto direttamente il sindaco, il quale ha precisato come la zona in questione non fosse in realtà idonea alla piantumazione di detti alberi a causa della natura del terreno in un'area che l'amministrazione ha candidato con esito positivo a finanziamenti regionali volti al recupero di detto terreno. Opera in attesa del via libera dell'autorità di bacino per le fasi successive di realizzazione; "Mancata commemorazione battaglia di Canne" (Coalizione Civica), ovvero totale e assordante silenzio da parte dell'amministrazione comunale. A tale quesito ha dato risposta l'assessore alla cultura Oronzo Cilli, il quale ha risposto al consigliere interrogante che il Comune di Barletta, oltre ad aver ricordato all'aula iniziative svolte in sete regionale, ha ricordato lo svolgersi dell'evento musicale "Notturni" che si terrà giovedì 6 agosto;

(Coalizione Civica), ovvero totale e assordante silenzio da parte dell'amministrazione comunale. A tale quesito ha dato risposta l'assessore alla cultura Oronzo Cilli, il quale ha risposto al consigliere interrogante che il Comune di Barletta, oltre ad aver ricordato all'aula iniziative svolte in sete regionale, ha ricordato lo svolgersi dell'evento musicale "Notturni" che si terrà giovedì 6 agosto; "Transito mezzi pesanti Via Andria e pessime condizioni del manto stradale in Via Scuro" (Partito Democratico). Anche in questa occasione la risposta è pervenuta dal sindaco, il quale ha dichiarato che la risistemazione è programmata e che sarà finanziata tramite risorse ministeriali.

Tanto tuonò che piovve. Dopo giorni di tensioni, polemiche, e di scenari potenzialmente foschi per l'amministrazione Cannito, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, dopo due tentativi andati a vuoto, passa il vaglio dell'aula e scongiura l'ipotesi di un commissariamento del Comune di Barletta.Per la cronaca la salvaguardia degli equilibri di bilancio ha ottenuto 20 voti favorevoli, nessuno contrario, e 10 consiglieri non votanti, tra cui Ruggiero Fiorella, mentre si è ancora una volta astenuto Vito Tupputi.Il provvedimento passa, ma le frizioni all'interno della maggioranza di centrodestra restano vive più che mai, come testimoniato dagli interventi polemici della consigliera indipendente Maria Letizia Rana, ma soprattutto di consiglieri Flavio Basile (Barletta al centro) e della consigliera di Fratelli d'Italia Stella Mele, la quale ha inoltre polemizzato anche nei confronti del suo gruppo consiliare, in particolar modo con il consigliere Luigi Antonucci."Voto questo provvedimento per il bene della città, e non per deleghe assessorili". (Maria Letizia Rana)."Voto la salvaguardia del bilancio, ma il centrodestra non c'è più" (Flavio Basile)."È solo un grande amore per la città che mi spinge a essere presente[...]. Questa amministrazione di centrodestra non lo è più. Qualcuno sembra addirittura vergognarsi di appartenere al centrodestra[...]" (Stella Mele).Queste sono state alcune delle dichiarazioni in aula da parte dei consiglieri scontenti del centrodestra in questa fase della consiliatura.Naturalmente molto critici gli interventi dei consiglieri delle minoranze (Carmine Doronzo di Coalizione Civica, Rosalia Di Paola del Partito Democratico, e Antonello Damato della Lista Emiliano), interventi volti ad evidenziare le spaccature nella maggioranza, oltre che naturalmente alle criticità, a loro dire, di un bilancio completamente stravolto negli obiettivi a suon di variazioni, rispetto a quello di previsione approvato a inizio d'anno.Domande di attualità presentate durante la prima ora dei lavori: